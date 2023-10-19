|
Ekonomi

Ekonomi için enerjide tam kapasite

Türkiye'nin enerjide yatırım ve iş birliği alanındaki rotası çizildi. Yeni dönemde; doğal gaz arz güvenliğinin güçlendirilmesi, yerli doğal gazın ekonomiye kazandırılması ve depolama yatırımlarına ağırlık verilmesi gibi konular ön plana çıkıyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Enerjinin her alanda verimli kullanımına yönelik çalışmalar devam edecek.

Enerjinin her alanda verimli kullanımına yönelik çalışmalar devam edecek.

Türkiye’nin 5 yıllık enerji rotası belirlendi. Türkiye’nin enerjide kendine yeterlilik seviyesini en üst seviyeye çıkaracak birçok adım atılacak. Doğal gaz arz güvenliği güçlendirilecek, yerli doğal gazın ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecek. Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda keşfedilen doğal gaz rezervinin ekonomiye kazandırılması için sahanın geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler sürdürülecek. Mevcut doğal gaz iletim ve dağıtım altyapısı güçlendirilecek. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’nın (TANAP) halen yıllık 16 milyar metreküplük kapasitesi iki katına çıkarılarak 2028’de yıllık 32 milyar metreküpe yükseltilecek.


DEPOLAMA TESİSİ YATIRIMLARINA ÖNCELİK

Pompaj depolamalı HES’ler de dâhil olmak üzere enerji depolama sistemlerine yatırım yapılacak. Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi’nde depolama kapasitesi 8,8 milyar metreküpe, geri üretim kapasitesi ise günlük 80 milyon metreküpe çıkarılacak. Yeşil hidrojen üretiminin sağlanabilmesi için yerli elektrolizör geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Nükleer enerji, elektrik üretim portföyüne dâhil edilecek. Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) bütün üniteleri ile elektrik üretimine başlayacak. Küçük modüler reaktörler, füzyon teknolojileri ve ileri nesil reaktörler gibi yeni teknolojilere yönelik çalışmalar yapılacak. Nükleer atıkların güvenli bir şekilde bertarafı için atık tesisi kurulacak.


AKILLI ŞEBEKE ALTYAPISI GÜÇLENECEK

Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi artırılacak ve şebekeye entegrasyonu sağlanacak. Uluslararası elektrik bağlantı kapasitesi artırılacak. Akıllı şebeke altyapısının güçlendirilmesi için akıllı sayaçlar yaygınlaştırılacak. Türkiye’nin, enerjide bir ticaret merkezi olması için yakın coğrafyadaki enerji kaynaklarının pazara ulaştırılması sağlanacak. Bu kapsamda piyasa ve teknik altyapı geliştirilecek.


#Ekonomi
#enerji
#doğal gaz
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hemen kabul olan dua