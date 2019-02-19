Emeklilik fonları parayı ‘Getir’iyor

Getir kurucusu Nazım Salur, bir miktar talebin topladığını ve Mart’ta ne kadar talep geldiğinin netleşeceğini söyledi.

İSTİHDAMI KATLADI

Salur, GetirYemek servisinin de resmen başladığını söyledi. GetirYemek servisi için toplamda 1000’in üzerinde restoran ile anlaştıklarını belirten Salu, “Geçtiğimiz yıl 1000 olan çalışan sayısını 2 bine çıkaran Getir, GetirYemek girişimi sayesinde 500’ün üzerinde kişiye de istihdam sağladı. Sahip olduğumuz kalite ve güven anlayışıyla zamanla yarışan kullanıcılarımızı 7/24 sıcak yemek ile buluşturacağız” dedi.

HEDEFTE BÜYÜKŞEHİR VAR

İlk etapta Büyükşehirlere açılacak olan şirket, zamanla kalabalığın olduğu her yerde hizmet verecek. 2019’da çetin rekabete hazırlanan Getir’in 2018 yılı ile ilgili verilerini paylaşan Salur, geçtiğimiz yılda 5 milyon sipariş ulaştırdığını belirtti. Şirket, filoda da değişikliğe gidiyor. İlk etapta verdiği hizmetleri 3 tekerlekli elektrikli mitülerle sağlamak için 150 mitü satın alındı. Hedef ise zamanla tüm filonın elektrikli olması.

SU VE EKMEK İSTEDİK

2019 yılında yüzde 150 oranında büyüme hedefleyen Getir, cirosunu ise 2 kat artırmayı planlıyor. Getir kullanıcılarının yüzde 53’ünü erkek yüzde 46’sını kadınlar oluşturuyor. Kullanıcıların en çok istediği ürünler ise su, ekmek, maden suyu, gazlı içecek ve gofret olarak sıralanıyor.