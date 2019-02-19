Ekonomi Emeklilik fonları parayı Getiriyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emeklilik fonları parayı ‘Getir’iyor

Geçen yılı 300 milyon lira ciro ile kapatan Getir, emeklilik fonlarının da dikkatini çekmeye başladı. Yerli Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföyü Re-pie, Getir’e yatırım yapmak için emeklilik fonlarından talep toplamaya başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nazım Salur
Nazım Salur

Getir kurucusu Nazım Salur, bir miktar talebin topladığını ve Mart’ta ne kadar talep geldiğinin netleşeceğini söyledi.

İSTİHDAMI KATLADI

Salur, GetirYemek servisinin de resmen başladığını söyledi. GetirYemek servisi için toplamda 1000’in üzerinde restoran ile anlaştıklarını belirten Salu, “Geçtiğimiz yıl 1000 olan çalışan sayısını 2 bine çıkaran Getir, GetirYemek girişimi sayesinde 500’ün üzerinde kişiye de istihdam sağladı. Sahip olduğumuz kalite ve güven anlayışıyla zamanla yarışan kullanıcılarımızı 7/24 sıcak yemek ile buluşturacağız” dedi.

HEDEFTE BÜYÜKŞEHİR VAR

  • İlk etapta Büyükşehirlere açılacak olan şirket, zamanla kalabalığın olduğu her yerde hizmet verecek. 2019’da çetin rekabete hazırlanan Getir’in 2018 yılı ile ilgili verilerini paylaşan Salur, geçtiğimiz yılda 5 milyon sipariş ulaştırdığını belirtti. Şirket, filoda da değişikliğe gidiyor. İlk etapta verdiği hizmetleri 3 tekerlekli elektrikli mitülerle sağlamak için 150 mitü satın alındı. Hedef ise zamanla tüm filonın elektrikli olması.

SU VE EKMEK İSTEDİK

2019 yılında yüzde 150 oranında büyüme hedefleyen Getir, cirosunu ise 2 kat artırmayı planlıyor. Getir kullanıcılarının yüzde 53’ünü erkek yüzde 46’sını kadınlar oluşturuyor. Kullanıcıların en çok istediği ürünler ise su, ekmek, maden suyu, gazlı içecek ve gofret olarak sıralanıyor.

2964 projeyle 977 milyarlık yatırım
EKONOMİ
2964 projeyle 977 milyarlık yatırım

/**/
TBMM'ye veda etti

TBMM'ye veda etti

AK Parti'nin İstanbul adayı Yıldırım, istifasını verdi.
Bunun adı soygundur

Bunun adı soygundur

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da konuştu.
İdlib'de çifte saldırı

İdlib'de çifte saldırı

Bombalı saldırılarda 15 kişi öldü, 79 yaralı var.
Hatasını kabul etmedi!

Hatasını kabul etmedi!

Başakşehir maçında hakemlik adına utanç anları.

İttifak genişliyor

İttifak genişliyor

Bazı illerde adayların geri çekilmesi gündemde.
Terör koridorunu yıkacağız

Terör koridorunu yıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye operasyonu için net konuştu.
Çürüyen ağacaziyaretçi akını

Çürüyen ağacaziyaretçi akını

​110 yıllık kavak ağacının içini görmeye geliyorlar.

Benzine zam geldi

Benzine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
İstifa etmeyincegörevden alındı

İstifa etmeyincegörevden alındı

​Kulüp yönetimi tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı.
Binlerce Suriyeli ülkesine döndü

Binlerce Suriyeli ülkesine döndü

​Bakan Soylu, güncel rakamları kamuoyuyla paylaştı.
Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Devlet desteğiyle başladı, şimdi binler tavuğu var.
Manisa'da uçak düştü iddiası

Manisa'da uçak düştü iddiası

Bölgedeki ihbarın asılsız olduğu açıklandı.
Mescid-i Aksa'dagerginlik

Mescid-i Aksa'dagerginlik

İşgalci İsrail, kapıların yeniden açıldığını duyurdu.
Rögar kapağında sanat

Rögar kapağında sanat

​Bu sokaklardan geçenler yere daha dikkatli bakıyor.
Bayrağı dailk sırada

Bayrağı dailk sırada

​Milli tekvandocunun 'bayrak' hassasiyeti gururlandırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.