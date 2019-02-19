Ekonomi 2964 projeyle 977 milyarlık yatırım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2964 projeyle 977 milyarlık yatırım

Kamunun 2019-2021 döneminde yapacağı yatırım miktarı netleşti. Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı’yla; proje tutarı 977,8 milyar lira olan 2 bin 964 proje onaylandı. 2019 yılı başlangıç ödeneği 65,4 milyar lira olan yatırımlardan aslan payını ulaştırma aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında dün yayımlandı. Program, 2019-2021 Orta Vadeli Program ile 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlandı. Yatırım Programı’nda, proje tutarı 977 milyar 750 milyon 95 bin lira, 2018 sonu kümülatif harcaması 409 milyar 220 milyon 247 bin lira, 2019 başlangıç ödeneği 65 milyar 388 milyon 723 bin lira olan 2 bin 964 proje yer alıyor.

ASLAN PAYI ULAŞTIRMANIN

  • 2019 Yılı Yatırım Programı’ndan yaptığı derlemelere göre, bu yıl gerçekleştirilecek 65,4 milyar lira tutarındaki kamu yatırımının 13,3 milyar lirası yeni projelere, 51,1 milyar lirası devam eden projelere ve 980,6 milyon lirası etüt projelere harcanacak. Bu yıl gerçekleştirilecek 65,4 milyar liralık kamu yatırımlarından en yüksek payı 20,3 milyar lira ile ulaştırma ve haberleşme sektörü alacak. Bunu, 12,9 milyar lira ile iktisadi ve sosyal alanlarda yapılacak diğer kamu hizmetleri, 10,8 milyar lirayla eğitim, 7,7 milyar lirayla enerji, 5 milyar lirayla sağlık ve 4,9 milyar lirayla ise tarım sektörüne yönelik yatırımlar izleyecek. Mahalli idarelere ise 52,8 milyar liralık kaynak ayrıldı.

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