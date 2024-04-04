Enflasyon hız kesti

Enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 artarken, yıllık yüzde 68,5 oldu. Ekonomistler, martta Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 3,67 yükselmesini bekliyordu. Bir önceki ay yüzde 67,07 olan manşet enflasyonun ise yüzde 69,32’ye çıkacağı öngörülüyordu. Seçim hareketliliği ve Ramazan hazırlıklarına rağmen martta hem aylık hem yıllık enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti. Zincir marketlerin bazı temel ihtiyaç ürünlerinde yaptığı fiyat sabitleme kampanyaları da enflasyonun hız kesmesini sağladı. Böylece üç aylık periyotta TÜFE yüzde 15,06 seviyesinde hesaplandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Ana harcama gruplarına bakıldığında en yüksek aylık artış yüzde 13,08 ile eğitimde görüldü. Eğitimi yüzde 5,65 ile haberleşme, yüzde 3,95 ile lokanta ve oteller takip etti. Martta bir önceki aya göre en fazla azalış ise yüzde -0,02 ile alkollü içecekler ve tütünde yaşandı. Yıllık en yüksek artış da yine eğitim grubunda kayda geçti. Eğitim grubu martta yıllık olarak yüzde 104,07 arttı. Eğitimin ardından yüzde 94,97 ile lokanta ve oteller, yüzde 80,25 ile sağlık geldi. Martta bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu.

ÜRETİCİ ENFLASYONU YAVAŞLADI

Mart ayında üretici fiyatları da yavaşladı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 3,29, yıllık yüzde 51,47 yükseldi. Üretici fiyatları, şubatta 3,74 iken, yıllık bazda yüzde 47,29 düzeyindeydi.

EN FAZLA YUMURTA UCUZLADI

Tüketici fiyatları bazında martta en fazla fiyat artışı yüzde 21,30 ile orta öğretimde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,16 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünlerde görüldü. Geçen ay orta öğretimdeki fiyat artışını yüzde 18,58 ile kuzu eti, yüzde 14,65 ile dana eti ücreti izledi. Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 12,19 ile kümes hayvanları eti, yüzde 10,37 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri ve yüzde 6,03 ile yatak odası mobilyaları yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,16 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,9 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 2,37 ile sebze, yüzde 1,51 ile diğer süt ürünleri, yüzde 1,01 ile tereyağı, yüzde 0,9 ile şeker ve yüzde 0,31 ile un ve diğer tahıllar takip etti.

Fiyat istikrarı için ne gerekirse yaparız

Mart ayı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aylık enflasyon, öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

TALEPTE DENGELENME DEVAM EDİYOR

Şimşek, şunları kaydetti: "Aylık enflasyon, öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız."











