Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri öne çekildi: Bakan Göktaş tarih verip duyurdu!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin Ramazan Bayramından önce yapılacağını duyurdu.
Bakan Göktaş yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
- "Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek 4 Nisan Perşembe günü hesaplara yatırıyoruz. Hak sahibi tüm ailelerimiz için hayırlı olsun. En değerli varlığımız olan aileyi merkeze alan bakış açısı ve milletimizin yaşam standartlarını daha da yükseltmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz"
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri
#ödeme
1 saat önce