Enflasyona karşı başlatılan kampanya çığ gibi büyüyor: 910 bin üyeye indirim çağrısı yaptılar

İndirim seferberliği bir çok sektörden çok sayıda markanın katılımıyla hızla büyüyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın peş peşe yaptığı çağrılarla ortaya çıkan indirim rüzgarı 100 bin noktaya yayıldı.





Otomotiv tarafında başlayıp, zincir marketlerle büyüyen ve mobilyadan perakendeye hızla yayılan indirim seferberliğinin önümüzdeki günlerde tüm sektörlerde etkisini göstermesi beklenirken bu yönde son açıklama ise İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'dan geldi.





750 bin işletmeye indirim çağrısı





Olağanüstü bir dönem geçirildiğini aktaran Avdagiç, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerle fiyatlardaki spekülatif sürecin normale dönme işaretleri verdiğini ifade etti.





Avdagiç, İTO'nun 750 binden fazla üyesine seslendiğini belirterek, "İstanbul iş dünyamızın en büyük meslek örgütü olan İTO'ya üye tüm üretici ve tüccarımızı, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkanı olanları indirim yapmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.





İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç





"Enflasyonla mücadelede kritik bir viraja geldik"





İTO Başkanı Avdagiç, bazı sektörlerin belirli ürünlerde fiyat artışları yapılmayacağına dair açıklamalarının memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:





"Bu indirimleri, tüm sektörlere ve ürünlere yaymalıyız. Ülke olarak enflasyonla mücadelede kritik bir viraja geldik. Rasyonelleşme politikası kapsamında uygulanan politikaların etkileri görülmeye başlandı. Bu virajı birlikte hareket ederek aşacağız. Yüksek enflasyonun birikimli sonuçlarının ne ölçüde ağır bir fatura çıkardığını hiç unutmamalıyız. Bu yolda beklentilerin bozulmasına izin veremeyiz. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı tavizsiz sürdürmemiz gerekiyor. Bunu başarınca, makul sürede tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşacağımıza inanıyorum."





ATO'dan da indirim kampanyasına destek çağrısı





Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın gıda perakendecileri başta olmak üzere çeşitli kesimlere yaptığı çağrıyı anımsatan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran "Büyüme, yatırımlar, finansman maliyetleri, gelir dağılımı gibi birçok temel makroekonomik değişkeni olumsuz etkileyen enflasyonla mücadele bugün en temel sorunumuz. Bu sorunun kısa sürede çözümü için tüm kesimlerin kararlı duruş sergilemesine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.





Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran





Baran, hükümetin, enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine işaret etti.





Perakendecilerin yanı sıra tekstilden halı ve mobilyaya, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar tedarik zincirindeki tüm aktörlerin bu sürece katılması gerektiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:





"Enflasyon ve hayat pahalılığı gelir ve sermayeyi eriten bir süreç. Üyelerimizin salgından bu yana yaşadığı sıkıntıları ve bu sıkıntıların atlatılmasındaki katkıları hepimiz biliyoruz. Enflasyonla mücadele için her şeyden önce kararlılık, birlik ve beraberlik gerekiyor. Bu süreçte, marketler başta olmak üzere tüm üyelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum."









Gözler beyaz eşya sektöründe





Otomotiv tarafında yaşanan kampanyalarla başlayan indirim seferberliği zincir marketlerle çığ gibi büyürken başta mobilyacılar ve giyim sektörleri olmak üzere diğer sektörlere de hızla yayılıyor. Bu kapsamda yakın bir tarihte beyaz eşya sektöründen de mobilya tarafında olduğu gibi benzer bir adımın gelmesi bekleniyor.





100 bin noktada indirim rüzgarı





Başlatılan seferberlik kapsamında şu ana kadar indirim yaptığını açıklayan ve bu yönde hazırlıkların yapıldığını belirten markaların ülke genelinde 100 binden fazla şubesi bulunuyor. Söz konusu şubelerin yarısına yakınını ise zincir marketler oluşturuyor.









Hedef enflasyonla mücadele





Peş peşe yapılan indirimlerle enflasyonla mücadele alanlarının genişletilmesi hedeflenirken vatandaşın da bu geçiş döneminde omzuna yüklenen yükün hafifletilmesi planlanıyor.





Bakan Bolat'tan tüm sektörlere 'destek' verin çağrısı





Başlatılan kampanyanın kapsamını genişleten Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise yaptığı açıklamada, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere tüm sektörleri Cumhuriyet'in 100. yılında büyük indirim kampanyasına destek vermeye çağırdı.





"Enflasyonla verilen mücadelenin ancak topyekun bir hareketle, üretim bandının en başından en sonuna kadar yapıldığında başarıya ulaşabileceği konusunda hemfikir kalınmıştı. Bu kapsamda tedarik zincirinin her halkasının bu kampanyada olmasının, birlik ve beraberliğimizin en güzel ve somut örneklerinden biri olarak hayata geçeceği kanısındayım. Ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği vizyon ve hedefler doğrultusunda ilerlerken, bu hedeflere her geçen gün biraz daha yaklaşılırken, yapılan destekler ve atılan adımlarla, tabandan karşılık bularak toplumumuzun her kesiminin bu mücadele rol alması, alınan neticeyi ve nihai yolu daha da anlamlı ve unutulmaz kılacaktır."





Ticaret Bakanı Ömer Bolat





Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki "Bakanlığımızın zincir marketlere yönelik indirim çağrısının giderek daha çok makes bulduğunu görüyoruz. Buradan zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi, yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum" sözlerini hatırlatarak şöyle konuştu:











