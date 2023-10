100 bin noktada indirim rüzgarı: Gözler beyaz eşya sektörüne çevrildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın enflasyonla mücadele kapsamında başlattığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kabine toplantısının ardından yaptığı çağrı ile kapsamının daha da genişlemesi gerektiğine vurgu yaptığı indirim seferberliği hızla büyüyor.





Otomotiv tarafında yaşanan kampanyalarla başlayan indirim seferberliği zincir marketlerle çığ gibi büyürken başta mobilyacılar ve giyim sektörleri olmak üzere diğer sektörlere de hızla yayılıyor. Bu kapsamda yakın bir tarihte beyaz eşya sektöründen de mobilya tarafında olduğu gibi benzer bir adımın gelmesi bekleniyor.





100 bin noktada indirim rüzgarı





Başlatılan seferberlik kapsamında şu ana kadar indirim yaptığını açıklayan ve bu yönde hazırlıkların yapıldığını belirten markaların ülke genelinde 100 binden fazla şubesi bulunuyor. Söz konusu şubelerin yarısına yakınını ise zincir marketler oluşturuyor.





Hedef enflasyonla mücadele





Peş peşe yapılan indirimlerle enflasyonla mücadele alanlarının genişletilmesi hedeflenirken vatandaşın da bu geçiş döneminde omzuna yüklenen yükün hafifletilmesi planlanıyor.





Ticaret Bakanı Ömer Bolat





Bakan Bolat'tan tüm sektörlere 'destek' verin çağrısı





Başlatılan kampanyanın kapsamını genişleten Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise yaptığı açıklamada, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere tüm sektörleri Cumhuriyet'in 100. yılında büyük indirim kampanyasına destek vermeye çağırdı.





Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki "Bakanlığımızın zincir marketlere yönelik indirim çağrısının giderek daha çok makes bulduğunu görüyoruz. Buradan zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi, yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum" sözlerini hatırlatarak şöyle konuştu:





"Enflasyonla verilen mücadelenin ancak topyekun bir hareketle, üretim bandının en başından en sonuna kadar yapıldığında başarıya ulaşabileceği konusunda hemfikir kalınmıştı. Bu kapsamda tedarik zincirinin her halkasının bu kampanyada olmasının, birlik ve beraberliğimizin en güzel ve somut örneklerinden biri olarak hayata geçeceği kanısındayım. Ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği vizyon ve hedefler doğrultusunda ilerlerken, bu hedeflere her geçen gün biraz daha yaklaşılırken, yapılan destekler ve atılan adımlarla, tabandan karşılık bularak toplumumuzun her kesiminin bu mücadele rol alması, alınan neticeyi ve nihai yolu daha da anlamlı ve unutulmaz kılacaktır."









Tarım Kredi Marketlerde de indirim kampanyasına katıldı





Zincir marketlere yönelik indirim çağrısının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketler de gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe fiyatları düşürme kararı aldı.





Süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde 16 Ekim'den itibaren yüzde 50'ye varan indirim uygulanacak. Ayrıca, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de "manavda taptaze indirim" kampanyası devam edecek.





Mobilyacılar fiyatları sabitleyecek





MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, 45 bini aşkın üreticisi, 50 bin mağazası ve 500 bine yakın çalışanıyla Türkiye ekonomisinin lokomotif iş kollarından mobilya sektörünün çatı kuruluşu MOSFED'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Bolat'ın çağrısı üzerine harekete geçtiğini söyledi.





MOSFED Başkanı Ahmet Güleç

Güleç, MOSFED üyesi olan 15 dernek ile birlikte aldıkları karara göre yıl sonuna kadar tüm kategorilerde mobilya perakende fiyatlarına zam yapmayacaklarını belirterek, "Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele politikalarına destek için aldığımız kararın, evlilik hazırlığında olan ya da evini yenilemeyi düşünen insanlarımızın yükünü azaltacağına inanıyoruz." diye konuştu.





Öte yandan Türkiye'nin en büyük zincir market gruplarından ŞOK, BİM ve Happy ve A101'den sonra Migros da 15 binden fazla üründe yüzde 50'ye varan indirim yapacak.









Migros 15 binden fazla üründe kampanya yapacak





Türkiye’nin 81 ilinde 3.200’ü aşkın mağazası ve online platformlarıyla hizmet veren Migros, 70. yılı vesilesiyle her güne özel kampanyalar düzenliyor. Migros, “Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyasıyla temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde uyguladığı en dip fiyatlar ve özel kampanyalarla müşterilerinin bütçesini rahatlatmaya devam ediyor.





Migros, tüketicilerin alım gücünü artırmak ve enflasyonla mücadele için 12 Ekim itibariyle başlayarak Kasım ayının sonuna kadar olan süreçte Migroskop ve aile indirimleri ile evin tüm temel ihtiyaçlarını karşılayacak yaklaşık 15.000’i aşkın üründe %20’den %50’ye varan indirimler sunacak.





A101 bin üründe yüzde 50 indirim yapacak





Şirketten yapılan açıklama şöyle;





A101, yıl boyu sürdürdüğü kampanyalar ile hem tüketicilerin alım gücünün korunmasına hem de ülke ekonomisine destek olmaya devam ediyor.









A101'den yapılan açıklamada, 66 binden fazla çalışanı ve 600'ün üzerinde tedarikçisi ile şirketin, yılın 12 ayı boyunca yaptığı haftalık kampanyalarla kaliteli ürünleri her daim, en uygun fiyatlarla müşterilerine sunarak enflasyonla mücadelede tüketicinin yanında olmaya devam edeceği belirtildi.





A101'in Türkiye'nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde 12 bin aşkın marketiyle hizmet verdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"A101'in temel misyonu kaliteli ürünleri en ucuz fiyatla müşterilerine sunmaktır ve kurulduğu günden beri bu misyonla hareket etmektedir. A101 olarak, tüketicilerin temel ürünlere erişimini kolaylaştıracak her türlü adımı sadece belirli bir dönemde değil, 12 ay boyunca atıyoruz. Artan maliyetlerde ve zorlu piyasa koşullarında müşterilerimize tüm ürün kategorilerinde en ucuz fiyatları sunmaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. A101, en ucuz fiyatlarına ek olarak, yıl boyu, her gün en az 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirim yapmaktadır. A101, kendisi ile özdeşleşmiş kampanyalarına ek olarak halkımızın ihtiyacı olan tüm ürün kategorilerinde de düzenli olarak indirim yaparak enflasyonla mücadelede tüketicinin ve tüm kurumlarımızın yanında olmaya devam edecektir."





BİM 500 üründe yüzde 50'ye varan indirimler yapacak





BİM'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:





"BİM olarak pazardaki ağırlığımızın ve bunun getirdiği sorumlulukların farkındayız. Bu kapsamda başta halkımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza değer katmaya odaklanıyoruz. Ekim ayı boyunca yapacağımız indirimlerle ülkemizin enflasyona karşı mücadelesini desteklerken, müşterilerimizin temel ürünlere erişimini de kolaylaştıracağız. Ürün maliyetlerinde artış olmadıkça ürün fiyatlarında artış yapmama ilkemizi, kurulduğumuz ilk günkü kararlılığımızla sürdüreceğiz."





Şok Marketler'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel kampanya





Şok Marketler, 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yıl Şenlikleri' başlığıyla indirim kampanyası başlattı.





Kampanya kapsamında ekim ayı boyunca toplamda bin üründe yüzde 50'ye varan indirimler yapılacak ve sadakat programı müşterilerine TL kazancı sağlanacak.









Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel indirim kampanyasına ilişkin konuşan Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel, ''Küresel dalgalanmalar sebebiyle enflasyonist bir dönemden geçerken, biz de hane ekonomilerine ve enflasyonla mücadeleye katkı vererek 100'üncü yıl heyecanına ortak olmak istedik.'' dedi.









60 bin mağaza indirim yapacak





Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın indirim çağrısına ilişkin, BMD üyesi markaların 60 bin mağaza ile bu kampanyaya katılmasını beklediklerini söyledi. BMD'nin 505 üye markasına ait yurt içinde 60 bin mağazasının bulunduğunu dile getiren Öncel, bu mağazaların hepsinin yaptığı markalı satışla ekonomiye katkı verdiğini ve katma değer ürettiğini söyledi.









Fiyatlar yüzde 30 civarında düşer





Sinan Öncel, kasım ayında her yıl büyük indirimlerin yapıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezonu eylülde açıyoruz. Ekim hemen hemen sezonun ilk ayı. Ekimde bu indirim oranları kasıma göre sınırlı kalır. Ama ben şunu öngörüyorum; yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirimler yapılır. Her sektörün kendi dinamiği içerisinde ve her ürünün kendi dinamiği içerisinde indirimler yapılır. Fakat bunu gördüğüm kadarıyla marketler yıl sonuna kadar devam ettirmek istiyorlar.”





Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "100. yılda büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz" şeklindeki sözüne ve bu yöndeki çağrısına Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan açıklama geldi.









"Devletimizin yanındayız"





Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye’deki 81 ildeki yerel zincirler olarak, biz devletimizin, vatandaşımızın her daim yanındayız. Yerel zincirler her gün yüzlerce farklı üründe dün olduğu gibi bugün ve yarın da indirimli satışa devam edecek. Şu an yürüttüğümüz indirim kampanyaları haricinde dayanıklı tüketim grubu, temizlik ürünleri, mutfak araç gereçlerinde aralık ayı sonuna kadar fiyat sabitleme kararı aldık" ifadelerini kullandı.





"Zincirin tüm halkaları elini taşın altına koymalı"





Ömer Düzgün, TPF çatısı altında bir araya gelen yerel işletmecilerin büyük bir rekabet ortamında faaliyet gösterdiklerini ve her yıl istihdam ile diğer alanlarda katma değer sağladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:





"En küçük mağazamızda bile minimum 5 binden fazla ürünü vatandaşlarımıza sunuyoruz. Her üründen bir değil, birçok markanın üretimini mağazalarımızda bulabilmek mümkün. Sebze-meyvenin birkaç çeşidi, süt ve süt ürünlerinin, bakliyatın ve diğer 5 binin üzerinde ürünün vatandaşlarımız tarafından fiyat ve marka karşılaştırmalı bir şekilde alınabilmesine olanak sağlıyoruz. Yerel zincirlerde fiyata paralel kalite uygulaması ve gramaja göre fiyat uygulaması yapılmıyor. Üründe kalite erozyonu yok"





TPF Başkanı Düzgün, marketlerin zincirin son halkası olduğuna işaret ederek, vatandaşların fiyatları market raflarında gördüğünü ancak kendilerinin zincirin son halkası olduğunu vurguladı.





Düzgün, "Tüketici fiyatını bizde görüp, bizim zamlı sattığımızı sanıyor. Bu yanlış algı, işlerimizi olumsuz etkiliyor. Ürünlerin fiyatları sadece raf fiyatıyla değil, üretici, tedarikçi, lojistik, genel giderler gibi birçok faktörü içeren bir şekilde değerlendirilmelidir. Enflasyonun düşüşüne katkı sağlamak için bu zincirin her halkasının elini taşın altına koyması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.





Yerel zincirlerden üreticilere çağrı: Zamlı ürün göndermeyin





Ömer Düzgün, Türkiye'nin 81 ilindeki yerel zincirlerin üreticilerden yıl başına kadar tek ricası olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere zamlı ürün ve liste göndermeyin. Zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Ancak tek yürek hareket edersek bu sürecin üstesinden gelebilir, enflasyonun düşüşüne katkı sunabiliriz. Tabii ki enflasyonun düşüşü sadece market raflarındaki fiyatlara bağlı değil. Gıda dışı tüm perakende sektörlerinin de buna katkı sunması gerekiyor. Yerel zincirler olarak biz üzerimize düşeni yapmaya, vatandaşlarımızın bütçesini destekleyecek çalışmalarımıza devam edeceğiz"





Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın enflasyonla mücadele kapsamında marketlere yönelik indirim çağrısı sonrası gıda perakendecileri harekete geçti.





İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Altun, sektör olarak halka verecekleri tüm desteği sağlamaya çalışacaklarını belirterek, "Süreçle birlikte gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarında yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük. Bakanımızın da ifade ettiği gibi sürece maksimum katkı sağlamaya çalışacağız. Enflasyonist etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlerde bu indirimleri yansıtmak istiyoruz." dedi.





"Gerçek indirimi halkımıza yansıtmaya çalışacağız"





Bakan Bolat'ın indirim çağrısına ilişkin açıklamada bulunan İTO Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center CEO'su Yavuz Altun, İTO Perakende Komitesi Başkanı olarak zincir marketler ile görüştüğünü, marketlerin fiyatlarda indirime gitmeye ve sürece katkı sağlamaya çalışacaklarını ifade ettiklerini söyledi.





Happy Center CEO'su Yavuz Altun





Sektör olarak halka verecekleri tüm desteği sağlamaya çalışacaklarını belirten Altun, "Happy Center marketleri olarak gıda ve gıda dışı ürünlerde ciddi indirimlere gittik ve bu indirimler her geçen gün devam edecek. Süreçle birlikte gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarında yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük.

Bakanımızın da ifade ettiği gibi sürece maksimum katkı sağlamaya çalışacağız. Enflasyonist etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlerde bu indirimleri yansıtmak istiyoruz. Ancak şu kadar üründe şu kadar indirim yapacağız gibi popülist söylemlerden uzak durup gerçek indirimi halkımıza yansıtmaya çalışacağız." diye konuştu.