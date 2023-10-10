Bakan Şimşek enflasyonun düşüş takvimini açıkladı

3 gün boyunca toplantılar yaptık. 100'ün üzerinde yatırımcıyla yoğun temaslarımız oldu. Türkiye büyük bir piyasa. Potansiyeli güçlü olan bir ekonomi. Türkiye'ye ilgi büyük. Algıda ciddi bir iyileşme var. Algıda ciddi bir iyileşme var. Bizim programın ana hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme, hedefe ulaşırken fiyat istikrarı, yani enflasyonun düşük tek hanelere düşürülmesi, rezerv birikimi ve KKM'den çıkış gibi, birbirini destekleyen bütüncül bir yaklaşım var. Program önemli bir fırsat içeriyor, bu nedenle bütün kesimlerden, yatırımcılardan ilgi çok yoğun. Önümüzdeki dönemde ilginin yoğunlaşmasını bekliyoruz, çünkü uygulama anlamında programın erken aşamasındayız.