Bakan Şimşek enflasyonun düşüş takvimini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Bakan Şimşek, para politikasında güçlü adımlar atıldığını belirterek, enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru gelindiğini belirtti.
Şimşek, Türkiye ekonomisini değerlendirirken küresel anlamda yaşanan olumsuz gelişmelerden etkilenildiğini aktararak, içinde bulunulan durumda rüzgarın arkadan esmediğini dile getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyonda aylık bazda önümüzdeki aylarda başlayacağını yıllık bazda düşünün etkisinin 2024'ün yarısında görüleceğini ancak aylık enflasyonun düşüşünün etkisinin hemen görülebileceğini anlatarak şöyle konuştu:
Maliye politikasında önleyici tedbirler aldık. Para politikası gecikmeli devreye giriyor, bugün aldığımız tedbirlerin etkisi aylar sonra kendisini gösteriyor, sonuçlarını almamız zaman alacak. Bir yıl sonraki enflasyonu çıpalayacak, onu bir şekilde yatırımcıları ikna edecek bir para politikası duruşuna geçeceğiz dedik ve o noktada gerekeni yaptık. Yapısal reformları bir takvime bağladık.
"Türkiye'ye ilgi büyük"
Yabancı yatırımcının ülkeye gelmesi ile ilgili de açıklama yapan Şimşek, şu bilgileri aktardı:
"Çatışmanın başka bölgelere sirayet etmemesi önemli"
Bakan Şimşek, yaşanan İsrail-Filistin gerginliğinin petrol fiyatlarını nasıl etkileyeceğine dair soruyu şöyle yanıtladı:
Çatışmanın başka bölgelere sirayet etmemesi önemli, kalıcı tarzda 1970'lerde görülen bir petrol krizi öngörmüyorum. Ama kısa vadede tedirginliğe yol açıyor bu da olumsuz bir faktör. Biz OVP ile ülkemizin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırmaya çalışıyoruz.
"Kur Korumalı Mevduattan çıkış başladı"
Kur Korumalı Mevduattan (KKM) çıkışın başladığını ve TCMB'nin bu konuda önlemler alındığını dile getiren Bakan Şimşek, en büyük önceliğin yatırım ve ihracat olduğunu belirtti.
Emekliler öncelikli konu
5 bin TL emekli ikramiyesi için bütçenin sonuna kadar zorlandığını ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu konuda da şu açıklamayı yaptı:
Bir ödeme kararlaştırdık, emeklilerimiz, memurumuz, işçimiz, bütün çalışanlarımız için sözümüz var enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi önceliklendireceğiz.
Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar: