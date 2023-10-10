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Ekonomi

Perakendede 60 bin mağazanın indirime gitmesi bekleniyor

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın indirim çağrısına ilişkin, BMD üyesi markaların 60 bin mağaza ile bu kampanyaya katılmasını beklediklerini söyledi. Öncel, "Ben şunu öngörüyorum; yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirimler yapılır. Ekim ve kasımda indirim kampanyalarını güzel bir şekilde kamuoyuna anlatabilirsek yüzde 20 ile yüzde 30 arasında adetsel artış yakalayabiliriz" diye konuştu.

13:45 . 10/10/2023 Salı
AA
Bakan Bolat, geçen günlerde Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyasını beklediklerini açıklamıştı.

Bakan Bolat, geçen günlerde Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyasını beklediklerini açıklamıştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın geçen günlerde Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklaması ve sektörün buna hemen destek vermesinin ardından gözler, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere perakende sektörünün diğer temsilcilerine çevrildi. Diğer sektörlerde de yakın zamanda kampanya kapsamında adım atılması konuşulurken, Bolat'tan, perakende sektörünün diğer temsilcilerine yönelik yeni bir çağrı geldi.

Bolat,
"Başta tekstil ve beyaz eşya olmak üzere tüm sektörlerimizi Cumhuriyet'imizin 100. yılında büyük indirim kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz"
açıklamasında bulundu.
İndirim seferberliği büyüyor: Binlerce üründe fiyatlar yarıya iniyor
İndirim seferberliği büyüyor: Binlerce üründe fiyatlar yarıya iniyor

Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın zincir marketlerine yönelik yaptığı indirim çağrısı büyüyor. ŞOK Marketler, Happy ve BİM'in ardından A101 de indirim seferberliğine katıldı. Şirketten yapılan açıklamada her gün en az 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirim yapıldığına dikkat çekildi. İTO Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun zincir marketler ile görüştüğünü, marketlerin fiyatlarda indirime gitmeye ve sürece katkı sağlamaya çalışacaklarını ifade ettiklerini belirtirken, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise Bakan Bolat'ın çağrısına uyduklarını, uymaya devam edeceklerini bildirdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan BMD Başkanı Öncel, 2018'de de benzer bir kampanyaya BMD markaları olarak canı gönülden katıldıklarını anımsatarak,
"Yine aynı gönüllülükle bizim markalarımızın katılacağını, enflasyondaki artış beklentisinin kırılması adına herkesin yine çağrıya yanıt vereceğini tahmin ediyorum"
diye konuştu.
BMD'nin 505 üye markasına ait yurt içinde 60 bin mağazasının bulunduğunu dile getiren Öncel, bu mağazaların hepsinin yaptığı markalı satışla ekonomiye katkı verdiğini ve katma değer ürettiğini söyledi.

Öncel, "Bu kampanyanın kalıcı ve uzun süreli olabilmesi için bütün tarafların yani sadece mağazacıların değil, kargocusundan kredi verenine ve kiralama yapanlara kadar herkesin dahil olması gerekiyor. Çünkü perakendeci burada yükü uzun süre taşıyamaz. Her kesim burada enflasyonla mücadeleye aynı gönüllülükle katılırsa bu hem uzun vadeli hem de milli mutabakat çerçevesinde yapılmış olur." açıklamasında bulundu.

"İndirimlerin yüzde 30'a çıkmasını bekliyorum"

Sinan Öncel, kasım ayında her yıl büyük indirimlerin yapıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezonu eylülde açıyoruz. Ekim hemen hemen sezonun ilk ayı. Ekimde bu indirim oranları kasıma göre sınırlı kalır. Ama ben şunu öngörüyorum; yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirimler yapılır. Her sektörün kendi dinamiği içerisinde ve her ürünün kendi dinamiği içerisinde indirimler yapılır. Fakat bunu gördüğüm kadarıyla marketler yıl sonuna kadar devam ettirmek istiyorlar. Marketlerden beklenen bu daha doğrusu. Maliyet artışları buna engel olur mu orasını bilemiyorum. Burada özellikle ham madde ve enerji gibi konular var. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın burada bir rahatlatma durumu olursa, stopajından ve diğer kalemlere kadar, kira stopajları ve kiralamada KDV 2-3 aylığına indirilebilirse aynı şekilde buraya diğer paydaşların, ham madde üreticilerinin, AVM yönetimlerinin, kargo ve lojistik firmalarının katılması teşvik edilirse bu gerçek anlamda müthiş ve topyekun bir kampanya olur."

"Ekim ve kasımda satışlarda adetsel bazda yüzde 20-30 artış yalayabiliriz"

BMD Başkanı Öncel, Cumhuriyet'in 100. yılına dair indirimlerin kasım kampanyalarıyla birlikte 2 ay sürebileceğini kaydederek, "Gıda dışı perakendede eylülde düşüşler başlamıştı. Ekim ve kasımda indirim kampanyalarını güzel bir şekilde kamuoyuna anlatabilirsek yüzde 20 ile yüzde 30 arasında adetsel artış yakalayabiliriz." şeklinde konuştu.

Kampanyanın başarılı olabilmesi için çağrının tüm taraflara yapılması ve bu indirime diğer paydaşların da katılması gerektiğini vurgulayan Öncel, "Sadece perakendecinin değil, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın da nakliyecisinin de lojistikçisinin de dükkan sahibinin de AVM'cinin de hepsinin bu kampanyaya katkı vermesi gerekiyor. Çünkü bu tek başına perakendecinin kaldırabileceği bir yük değil." ifadelerini kullandı.

#Sinan Öncel
#Ömer Bolat
#İndirim
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