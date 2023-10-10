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Ekonomi

Bakan Bolat'tan indirim çağrısı: Tüm sektörleri destek vermeye davet etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklaması ve sektörün buna hemen destek vermesinin ardından gözler, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere perakende sektörünün diğer temsilcilerine çevrilmişti. Bolat'tan, perakende sektörünün diğer temsilcilerine yönelik yeni bir çağrı geldi. Bakan Bolat, yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadele seferberliğini bütün platformlarda sürdüreceklerini belirterek tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere tüm sektörleri Cumhuriyet'in 100. yılında büyük indirim kampanyasına destek vermeye çağırdı.

12:40 . 10/10/2023 Tuesday
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve beyaz eşya sektörleri başta olmak üzere tüm sektörleri, büyük indirim kampanyasına destek vermeye davet etti.

Bolat'ın geçen günlerde Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklaması ve sektörün buna hemen destek vermesinin ardından gözler, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere perakende sektörünün diğer temsilcilerine çevrilmişti.


Diğer sektörlerde de yakın zamanda kampanya kapsamında adım atılması konuşulurken,
Bolat'tan, perakende sektörünün diğer temsilcilerine yönelik yeni bir çağrı geldi.

Ömer Bolat, yaptığı açıklamada, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere tüm sektörleri Cumhuriyet'in 100. yılında büyük indirim kampanyasına destek vermeye çağırdı.
Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki "
Bakanlığımızın zincir marketlere yönelik indirim çağrısının giderek daha çok makes bulduğunu görüyoruz. Buradan zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi, yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum.
" sözlerini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından hareketle, sektörlerimizi, tedarik zincirinin her halkasını, enflasyonla mücadelede yanımızda görmekten mutluluk duyacağız. Yapılan açıklamalar, verilen destek mesajlarından sonra kar topu etkisiyle sektörlerimizin her birinden, oda temsilcilerinden, esnafımızdan, sanayicimizden 'Türkiye Yüzyılı'na yakışacak indirim ve kampanya beyanları gelmeye başladı. Enflasyonla verilen mücadelenin ancak topyekun bir hareketle, üretim bandının en başından en sonuna kadar yapıldığında başarıya ulaşabileceği konusunda hemfikir kalınmıştı.


Bu kapsamda tedarik zincirinin her halkasının bu kampanyada olmasının, birlik ve beraberliğimizin en güzel ve somut örneklerinden biri olarak hayata geçeceği kanısındayım. Ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği vizyon ve hedefler doğrultusunda ilerlerken, bu hedeflere her geçen gün biraz daha yaklaşılırken, yapılan destekler ve atılan adımlarla, tabandan karşılık bularak toplumumuzun her kesiminin bu mücadele rol alması, alınan neticeyi ve nihai yolu daha da anlamlı ve unutulmaz kılacaktır."


İndirim seferberliği büyüyor: Binlerce üründe fiyatlar yarıya iniyor
İndirim seferberliği büyüyor: Binlerce üründe fiyatlar yarıya iniyor

Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın zincir marketlerine yönelik yaptığı indirim çağrısı büyüyor. ŞOK Marketler, Happy ve BİM'in ardından A101 de indirim seferberliğine katıldı. Şirketten yapılan açıklamada her gün en az 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirim yapıldığına dikkat çekildi. İTO Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun zincir marketler ile görüştüğünü, marketlerin fiyatlarda indirime gitmeye ve sürece katkı sağlamaya çalışacaklarını ifade ettiklerini belirtirken, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise Bakan Bolat'ın çağrısına uyduklarını, uymaya devam edeceklerini bildirdi.


"Enflasyonla mücadelede başarı sektörlerimizle el ele vererek gerçekleşecek"


Enflasyonla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalara işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu toplantısında yapmış olduğumuz açıklama ile Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır şekilde marketlerimize indirim çağrısında bulunduk. Açıklamamızın ardından Türkiye Perakendeciler Federasyonu, İstanbul Ticaret Odası Perakende Komitesi, Gıda Perakendecileri Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği gibi sektör temsilcilerinden kampanyaya destek açıklamaları geldi. Şimdi çağrımızı yineliyoruz ve perakende sektörünün tüm temsilcilerini Cumhuriyet'imizin 100. yılında büyük indirim kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz.

Her platformda, otomotiv, konut ve gıda sektörü başta olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için fahiş fiyatla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Enflasyonla mücadelede yapılan düzenlemeler ve denetimlerin yanında yaptığımız çağrının karşılığında gelen destek mesajları ve sektörel bazda zaman geçirmeden uygulanan kampanyaların hepsi Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır, 'Büyük Türkiye'nin önünde kimsenin duramayacağını kanıtlar nitelikte. Enflasyonla mücadelede başarı, vatandaşlarımızla, sektörlerimizle birlikte el ele vererek gerçekleşecek."


Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonla mücadelenin, sektörlerin tümüyle yapılan istişare görüşmeleri, geniş kapsamlı oturumlarla alınacak kararlar ve uygulamalarla devam edeceğini söyledi.

Ticaret Bakanı Bolat: Spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk ortadan kaldırıldı
Ticaret Bakanı Bolat: Spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk ortadan kaldırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TRT Haber canlı yayınında otomotiv piyasası denetimleri ve gündeme ilişkin soruları cevaplıyor. Bolat, ''Yasaklarda uymayanlara ciddi para cezaları uyguladık. Spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk ortadan kaldırıldı. Fiyatlar 2. el araçlarda yüzde 15, sıfır araçta yüzde 20 düştü'' ifadelerini kullandı. 'Emlak fiyatları da düşecek' diyen Bolat, ''Piyasayı köpürten fiyat artışlarıyla ilgili denetimlerimiz sürüyor'' açıklamasında bulundu. Fahiş kira artışıyla mücadelenin de sürdüğünü belirten Bolat, ''Konut fiyatlarında düşüş eğilimi sürecek. Bir ekip kurduk, ilanları takip edip kontrollerini yapıyoruz. Fiyatların yıl sonuna kadar daha da düştüğünü göreceğiz'' dedi.


#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
#indirim çağrısı
#perakende
#beyaz eşya
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