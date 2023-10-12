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Ekonomi

Ikea'dan fiyat indirimi hamlesi: Enflasyona karşı harekete geçtiler

İsveçli mobilya firması Ikea, alım gücünün düşmesi ve küresel olarak devam eden yüksek enflasyon nedeniyle ürün fiyatlarını düşürme kararı aldığını açıkladı.

15:10 . 12/10/2023 Perşembe
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Inter Ikea Group'un CEO'su Jon Abrahamsson Ring, Bloomberg ile gerçekleştirdiği bir röportajda, 2023’ün fiyatları yeniden düşürmeye başladıkları bir yıl olduğunu belirtti. Şirketin, bir dizi üründe fiyat indirimi yaptığını söyleyen Ring, önceki yıllardaki fiyat artışlarının düşük satış miktarlarından kaynaklanan zorluğu telafi etmede yardımcı olduğunu kaydetti.


Ring ayrıca, Ikea'nın perakende satışlarının 2023 mali yılı için kur etkisine göre ayarlandığında yüzde 7,3 artışla 47,6 milyar euro (50,6 milyar dolar) ile yeni bir rekora ulaştığını açıkladı.

Ikea, tedarik zincirindeki artan maliyetler nedeniyle yıl başında fiyatlarını artırmıştı. Ring, Mayıs ayından bu yana hammadde fiyatları ve nakliye maliyetlerinin düşmesi nedeniyle bu baskının azaldığını söyledi.


Önceki yıllarda küresel olarak tedarik zincirinde yaşanan kırılmanın ardından Ikea mağazalarındaki ürün bulunabilirliği de arttı. 70'ten fazla lokasyon ekleyerek küçük mağaza formatını geliştirmeye devam eden şirket, Kolombiya'da açtığı mağazayla Güney Amerika pazarına da girdi.



100 bin noktada indirim rüzgarı: Gözler beyaz eşya sektörüne çevrildi
100 bin noktada indirim rüzgarı: Gözler beyaz eşya sektörüne çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın peş peşe yaptığı çağrılarla başlattığı indirim seferberliği 100 bin noktaya yayıldı. Otomotiv tarafında başlayıp, zincir marketlerle büyüyen ve mobilyadan perakendeye hızla yayılan indirim rüzgarının önümüzdeki günlerde tüm sektörlerde etkisini göstermesi beklenirken gözler ise beyaz eşya tarafında. Bu kapsamda yakın bir tarihte beyaz eşya sektöründen de mobilya tarafında olduğu gibi benzer bir adımın gelmesi bekleniyor. Öte yandan gıda tarafında indirim kararı alan son grup ise Tarım Kredi Marketleri oldu. Şirketten yapılan açıklamada temel ihtiyaç ürünleri ile belli ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim uygulanacak.




#Ikea
#Fiyat indirimi
#Jon Abrahamsson Ring
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