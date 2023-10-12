Ikea'dan fiyat indirimi hamlesi: Enflasyona karşı harekete geçtiler

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Inter Ikea Group'un CEO'su Jon Abrahamsson Ring, Bloomberg ile gerçekleştirdiği bir röportajda, 2023’ün fiyatları yeniden düşürmeye başladıkları bir yıl olduğunu belirtti. Şirketin, bir dizi üründe fiyat indirimi yaptığını söyleyen Ring, önceki yıllardaki fiyat artışlarının düşük satış miktarlarından kaynaklanan zorluğu telafi etmede yardımcı olduğunu kaydetti.
Ikea, tedarik zincirindeki artan maliyetler nedeniyle yıl başında fiyatlarını artırmıştı. Ring, Mayıs ayından bu yana hammadde fiyatları ve nakliye maliyetlerinin düşmesi nedeniyle bu baskının azaldığını söyledi.
Önceki yıllarda küresel olarak tedarik zincirinde yaşanan kırılmanın ardından Ikea mağazalarındaki ürün bulunabilirliği de arttı. 70'ten fazla lokasyon ekleyerek küçük mağaza formatını geliştirmeye devam eden şirket, Kolombiya'da açtığı mağazayla Güney Amerika pazarına da girdi.