Ikea'dan fiyat indirimi hamlesi: Enflasyona karşı harekete geçtiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın peş peşe yaptığı çağrılarla başlattığı indirim seferberliği 100 bin noktaya yayıldı. Otomotiv tarafında başlayıp, zincir marketlerle büyüyen ve mobilyadan perakendeye hızla yayılan indirim rüzgarının önümüzdeki günlerde tüm sektörlerde etkisini göstermesi beklenirken gözler ise beyaz eşya tarafında. Bu kapsamda yakın bir tarihte beyaz eşya sektöründen de mobilya tarafında olduğu gibi benzer bir adımın gelmesi bekleniyor. Öte yandan gıda tarafında indirim kararı alan son grup ise Tarım Kredi Marketleri oldu. Şirketten yapılan açıklamada temel ihtiyaç ürünleri ile belli ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim uygulanacak.