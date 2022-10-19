Ekonomi Erken rezervasyon kampanyası aralıkta başlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erken rezervasyon kampanyası aralıkta başlayacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2023 sezonu için yurt dışı rezervasyonlarının kasımda hareketlenmeye başlayacağını belirterek, yerli turist için erken rezervasyon kampanyasını aralıkta başlatacaklarını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Erken rezervasyon kampanyası aralıkta başlayacak
Foto/arşiv

Antalya'da yeni seçilen TÜRSAB il ve ilçe yöneticileri ile bazı ilçelerdeki seyahat acentelerini ziyaret eden Bağlıkaya, AA muhabirine, sektör paydaşlarıyla hem bu yılı hem de gelecek yıl için atılacak adımları, hedefleri değerlendirdiklerini söyledi.

Türkiye'deki turizm hareketliliğinin sevindirici boyutlara ulaştığını ve küresel salgın sonrası yoğun bir dönemin yaşandığını dile getiren Bağlıkaya, Türkiye'nin ocak-ağustos döneminde 29 milyon 334 bin 652 yabancı turist ağırladığını anımsattı.

Turist ve gelirler noktasında rekor yıl olan 2019'un rakamlarına az bir fark kaldığını ifade eden Bağlıkaya, "Ülkemizin bulunduğu coğrafi konum, servis ve ürün kalitemiz, girişimci seyahat acenteleri ve tur operatörleri sayesinde 2023'te 2019'un rekorunu kıracak bir sonuç bekliyoruz. Gelecek yıl hem turist sayısı hem de döviz girdisi noktasında yeni bir rekor öngörüyoruz. 2023 için hazırlıklarımız var, ona göre bir beklenti raporu hazırlıyoruz." diye konuştu.

"Yurt dışında gelecek yıl rezervasyonları fuarlarla başlar"

Türkiye'nin hemen hemen her bölgeden turist çektiğini söyleyen Bağlıkaya, ağırlıklı olarak Orta Doğu, İngiltere ve Almanya'dan turist geldiğini kaydetti.

Bu yıl özellikle bazı pazarlarda önemli artışlar gözlendiğini vurgulayan Bağlıkaya, "Orta Doğu ülkelerinde ciddi bir yükseliş var, İngiltere ve Almanya'da da yükseliş söz konusu. Rusya'da biraz düşüş yaşansa da bu sene 3 milyon seviyelerinin üstüne çıktı, önümüzdeki sene eski seviyelerine getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bağlıkaya, turizmdeki hareketlilikte yurt dışındaki fuarların önemli rol oynadığını belirtti.

Londra'da kasımda düzenlenecek turizm fuarı ile fuar döneminin başlayacağını ve Almanya, Rusya'daki fuarlarla marta kadar devam edeceğini dile getiren Bağlıkaya, "Gelecek yıl rezervasyonları da fuarlarla hareketlenmeye başlar. 2023 için rezervasyonlar, Avrupa Birliği ülkelerinde Christmas ile başlar, diğer bölgelerde de marta kadar erken rezervasyon dönemi olur." diye konuştu.

"Geçen yıl yerli turist önemli avantajlar elde etti"

İç pazarın turizmin önemli bir payını oluşturduğunu vurgulayan Bağlıkaya, yerli turiste yönelik de çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Geçen yıl gerçekleştirdikleri erken rezervasyon kampanyasından yerli turistin önemli avantajlar elde ettiğini anlatan Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl dövizdeki hareketlenmeyle otel fiyatlarında çok ciddi artışlar oldu ama erken rezervasyon yapan vatandaşlarımız herhangi bir ek ücret ödemeden tatillerini yapabildiler. Bu yıl da yine aynısını tavsiye ediyoruz. Aralıkta İzmir'deki Travel Türkiye Fuarı'nda erken rezervasyon kampanyasını acentelerimizle başlatacağız. İç turizmde uygun fiyatta, istenilen yerde, istenilen tarihte tatil yapılmak isteniyorsa muhakkak erken rezervasyondan yararlanmak lazım. Bununla ilgili kapasite de aralıktan sonra ortaya çıkar."

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