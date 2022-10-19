Bakan Murat Kurum açıkladı! Üzerine kayıtlı işyeri bulunanlar TOKİ dükkan başvurusu yapacak mı?

TOKİ ilk iş yerim projesine başvurmak isteyenler 2000 TL’lik bir bedelle 10 Ekim 2022-7 Kasım 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden, İl Merkezlerinde bulunan Halk Bankası’ndan, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden başvurabilecekler. Proje kapsamında 28 şehirde yapılması planlanan 50 bin iş yerinden ilk etapta 10 bini inşa edilecek.

En fazla iş yeri 1000 adetle Ankara’ya yapılacak. Başkentin ardından İzmir 700 iş yeriyle ikinci sırada yer alıyor. İzmir’i ise 500'er iş yeri yapılacak olan Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa izleyecek. En az iş yeri ise 100 adetle Kastamonu’ya yapılacak.

TOKİ peşinat ve taksit ödemeleri ne kadar?

685 bin liradan satılacak 100 metrekare iş yerleri için 68 bin 500 peşinat, 5 bin 138 lira taksitle ödeme imkanı sunulacak. 150 metrekare iş yerleri, 998 bin liradan satışa sunulacak, 99 bin 800 lira peşinat ve 7 bin 485 lira taksitle ödenebilecek. 1 milyon 300 bin liradan satılacak 250 metrekarelik iş yerleri için ise 130 bin lira peşinat ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkanı sağlanacak.

TOKİ işyerleri kaç metre kare olacak?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ işyeri başvurularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, “Bizim 50 metrekarelik de 200 metrekarelik de iş yerlerimiz var. Üzerine kayıtlı iş yeri olmayan vatandaşlarımız bunlar için başvuruda bulunabilecekler. Biz gençlerimize, kendi işinin sahibi olma fırsatını veriyoruz. Vatandaşımız aidat öder gibi iş yerini kurabilecek. O 50 metrekarelik dükkandan sonra belki bir fabrika kuracaklar.

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İşyeri açma belgesi olmayanlar TOKİ işyeri başvurusu yapar mı?

Bakan Kurum, "İş yeri açma belgesi olmayanlar bu projeye başvuramayacak. İş yeri açma belgesiyle, ustalık belgesiyle gidip başvurulacak. 7 Kasım’a kadar İlk İş Yerim başvuruları devam ediyor. Sonrasında kura süreçleri başlayacak.” dedi.

TOKİ işyeri başvuru şartları neler?

TC vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmak

Proje il nüfusuna kayıtlı olmak ya da o il sınırları içinde faaliyet gösteriyor olmak

İş Yeri Açma Belgesi, Ustalık Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığını gösteren nace kodu vb. bilgileri gösteren belgeler

Kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanının olmaması

TOKİ işyeri dükkan başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ ilk iş yerim başvuru ücreti 2000 TL’dir.

TOKİ işyeri başvuruları nereden yapılıyor?

TOKİ ilk iş yerim projesine başvurmak isteyenler 2000 TL’lik bir bedelle 10 Ekim 2022-7 Kasım 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden, İl Merkezlerinde bulunan Halk Bankası’ndan, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden başvurabilecekler.

TOKİ işyeri hangi illerde yapılacak?

İş yeri sayılarına göre diğer illerin sıralaması şöyle:

Diyarbakır: 450 Kocaeli: 450 Eskişehir: 350 Kayseri: 350 Manisa: 350 Mersin: 300 Denizli: 300 Balıkesir: 300 Van: 250 Erzurum: 250 Trabzon: 250 Tekirdağ: 250 Afyonkarahisar: 200 Aksaray: 200 Isparta: 200 Çorum: 200 Ordu: 200 Sivas: 200 Şırnak: 150 Kastamonu: 100





TOKİ işyeri hangi illerde nerede olduğunu aşağıdaki linki tıklayarak öğrenebiliriniz.

ÖZGÜN TOKİ işyeri başvuruları devam ediyor: 28 ilde 10 bin sanayi sitesi satışı yapacak