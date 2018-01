TSK, 28 bin ton et ve şarküteri ürününü ESK'dan temin edecek ESK'dan askere 28 bin ton et Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Et ve Süt Kurumundan toplam 28 bin 200 ton kırmızı et, beyaz et ve şarküteri ürünü alacak.

Haber Merkezi 05 Ocak 2018, 11:37 Son Güncelleme: 05 Ocak 2018, 11:42 AA