SPK'dan 'Bilgi Sistemleri' tebliğleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kurum, kuruluş ve ortaklıkların bilgi sistemlerinin bağımsız denetimi ile bu faaliyette bulunacak bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve denetim sonuçlarının raporlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

SPK'nın "Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, "Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Faaliyetlerine İlişkin Genel Esaslar", "Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları", "Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Faaliyetlerine İlişkin Yükümlülükler ve Denetim Metodolojisi" ve "Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Sonuçlarının Raporlanmasına İlişkin Esaslar"a yer verildi.

Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği

Öte yandan SPK tarafından kurum, kuruluş ve ortaklıkların bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

SPK'nın "Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Tebliğde, "Bilgi Sistemlerinin Yönetilmesi" ve "Bilgi Sistemleri Kontrollerine İlişkin Esaslar"a yer verildi.

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