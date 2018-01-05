EkonomiSPKdan Bilgi Sistemleri tebliğleri
TÜRKİYE EKONOMİSİ

SPK'dan 'Bilgi Sistemleri' tebliğleri

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kurum, kuruluş ve ortaklıkların bilgi sistemlerinin bağımsız denetimi ile kuruluş ve ortaklıkların bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Haber MerkeziAA
SPK
SPK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kurum, kuruluş ve ortaklıkların bilgi sistemlerinin bağımsız denetimi ile bu faaliyette bulunacak bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve denetim sonuçlarının raporlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

  • SPK'nın "Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, "Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Faaliyetlerine İlişkin Genel Esaslar", "Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları", "Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Faaliyetlerine İlişkin Yükümlülükler ve Denetim Metodolojisi" ve "Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Sonuçlarının Raporlanmasına İlişkin Esaslar"a yer verildi.

Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği

Öte yandan SPK tarafından kurum, kuruluş ve ortaklıkların bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

SPK'nın "Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • Tebliğde, "Bilgi Sistemlerinin Yönetilmesi" ve "Bilgi Sistemleri Kontrollerine İlişkin Esaslar"a yer verildi.

SPK Başkanı görevinden ayrıldı
EKONOMİ
SPK Başkanı görevinden ayrıldı

SPK'dan 'Çiftlik Bank'a suç duyurusu
EKONOMİ
SPK'dan 'Çiftlik Bank'a suç duyurusu

SPK'dan Bitcoin açıklaması
EKONOMİ
SPK'dan Bitcoin açıklaması

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Milyon dolarlık buzağının farkı şaşırtıyor
Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
Otomobilde ÖTV indirimi
Bazı otomobillerde vergi dilimlerini düşüren düzenleme yapıldı. 2018'de pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.
Kaleci antrenmanı dediğin böyle olur!
Tayland'ın 27 yaşındaki kale bekçisi Kawin Thamsatchanan'ın antrenman görüntüleri takdire şayan...
İran teyakkuzda!
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İran'ın Meşhed kentinde başlayarak birçok şehre yayılan gösterilerde kan akmaya devam ediyor. Şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerine karşı İran hükümetini savunanlar da sokağa çıktı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'azınlık' olarak nitelediği protestoculara “İran halkı cevap verecek" açıklamasını yaptı.
Bunu Gördünüz Mü? Hem Gol Hem Basket Attı
Sosyal medyanın en çok konuştuğu penaltıdan, Kazakistan'da aşırı yağışa rağmen oynanan maça kadar yine çok ilginç görüntüler, Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...


4 PKK’lı yataklarından böyle alındı
TSK'nın eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Menbiç'i işgal eden PKK'lılara uykuda sızma yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Semayı kaplayan bir feryat…
Suriye'de, Beşşar Esed rejimi katliamlarına devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti. Kefer Secne köyünde hayatını kaybeden küçük bir çocuğun ailesinin feryadı, ülkedeki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu da 'Karadenizli' Patron Bebek
Patron Bebek isimli animasyon filmine Karadeniz şivesiyle dublaj yapıldı. Oğuzhan Uzun isimli kişinin yaptığı dublajlı video görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. 3 bölümden oluşan video serisi sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
‘Dünya’da 2017…
Acı, gözyaşı, mücadele, direniş, ümit ve yolculuk… Özellikle Ortadoğu coğrafyası ve tüm dünyada zulüm, 2017'de de bitmedi!
Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğunu öğrenen minik Ahmet'in gözyaşlarına hakim olamaması izleyenleri duygulandırdı.
Dünyanın en sıradışı trafik polisi
Hindistan'da Michael Jackson hayranı bir polis, trafiği dans ederek kontrol ediyor. Sıradışı polisin videoları sosyal medyada oldukça popüler…
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Samet Aybaba: Kone bana gelip yoruldum diyor
Spor

Samet Aybaba: Kone bana gelip yoruldum diyor

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, bu sezon Süper Lig'de dikkat çeken bir performans sergileyen Arouna Kone hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Türk futbolu hakkında yorumlarda bulunan Aybaba, "Kone geliyor antrenmanda, yoruldum diyor. İhtiyarladın artık, normaldir diyorum. Romatizmaların azmıştır diyorum" ifadelerini kullandı.
Emre Can Juventus'la anlaştı
Spor

Emre Can Juventus'la anlaştı

Liverpool forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, Liverpool'dan ayrılıyor. Adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan genç futbolcu Haziran ayı için İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardı.
Galatasaray'dan ilk ayrılacak isim Latovlevici
Spor

Galatasaray'dan ilk ayrılacak isim Latovlevici

Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. Sarı kırmızılılarda sol beke yapılacak transfer sebebiyle Rumen futbolcu Latovlevici'nin Sivasspor'a imza atması bekleniyor.
'Türkiye’yi ağlatan adam'ın kızı vefat etti
Gündem

'Türkiye’yi ağlatan adam'ın kızı vefat etti

Kardeşiyle arasında yaşanan 'Siyah pantalon' hikayesiyle Türkiye’yi ağlatan eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya’nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız kansere yenik düştü.
En güzel, anlamlı, kısa, resimli, güncel cuma mesajları
Gündem

En güzel, anlamlı, kısa, resimli, güncel cuma mesajları

Yarın 5 Ocak 2018 Cuma. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde, Müslümanlar birbirlerine cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Biz de şimdiden sizler için güzel, anlamlı, resimli, kısa ve özlü cuma mesajlarını derledik. Haberimizde SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp'ta paylaşabileceğiniz, mesaj atabileceğiniz en güncel cuma mesajlarını bulabilirsiniz...

KAPAT

YUKARI