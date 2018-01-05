EkonomiSağlıkta 36 bin eleman alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sağlık Bakanlığı personel alımı- 2018 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlıkta 36 bin eleman alınacak

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Ahmet Demircan, Sağlık Bakanlığı bünyesine 36 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 2018 personel alım şartları neler olacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları belli mi? Tüm detaylar haberimizde.

Haber MerkeziYeni Şafak
2018 yılı içerisinde, 9 bin doktor atanacak.
2018 yılı içerisinde, 9 bin doktor atanacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı için bakanlık yeni yılda harekete geçecek. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan tarafından yapılan 36 bin personel alım açıklaması ile beraber merak edilen personel alımı tarihleri neler? Sağlık Bakanlığı personel alımını ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel için boş kadrolar açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONELİ KADROSUNA ALACAK

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan müjde verdi. Demircan, "2018 yılı içerisinde, 9 bin doktor atayacağımızı tahmin ediyoruz. 27 bin ebe ve hemşire kadrosu oluşturmaya gayret ediyoruz ve bunu tamamlayacağız inşallah. Taşeronlarla ilgili yasal düzenlemenin bitmesini bekliyoruz." diyerek yeni yılda alınacak personel sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, aile hekimi olarak 23 bin civarında doktorun çalıştığını bu sayıyı 35-40 bin seviyesine yükseltmeyi, aile hekimi başına 2 bin 500 civarında bir nüfusu hedeflediklerini anlattı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık Bakanı Ahmet Demircan tarafından duyurulan Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımının zamanına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak yeni yıldan sonra personel alımına ilişkin detayların kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Konuya ilişkin net bir tarih verildiği vakit haberimizin detayında yer alacaktır.

SAĞLIK PERSONELİ OLUNCA "HATA VE İHMALE YER YOK"

TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde konuşma yapan Ahemt Demircan, sağlık hizmetinin büyük bir fedakarlıkla yapılacağını belirterek, tüm doktor, ebe, hemşire, yardımcı sağlık personelini selamladığını söyledi. Sağlığın siyaset üstü bir alan olduğunu ve konuya siyaset üstü yaklaşılması gerektiğini belirten Demircan, "Sağlık 7/24 stop etmeden çalışan bir makinedir. Her şeyi doğru ve yerinde yapmak zorundayız, hata ve ihmale yer yok." diye konuştu.

Bakan Demircan, hekim ihtiyacını 6-7 yıl içinde kapatacaklarını kaydetti.

TUS KONTENJANI 8 BİNE ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı personel ihtiyacının birkaç yıl içinde kapanması için çalışmaların sürdüğünü belirten Demircan, Pratisyen hekim açığının 5-6 yıl içinde kapanacağını öngördüklerini ve ayrıca uzman açığını kapatmak için de Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) katılma kontenjanını 6 binden 8 bine çıkardıklarını söyledi.

2018'DE 9 BİN DOKTOR ATANACAK

2018 yılı içerisinde, 9 bin doktor atanacak. 27 bin ebe ve hemşire kadrosu oluşturulacak. 2017'de 11 bin 233 kişinin ataması yapıldı. Bin 147 kişinin ise güvenlik soruşturmaları, değerlendirmeleri devam ediyor.

İŞKUR eleman alıyor
EKONOMİ
İŞKUR eleman alıyor

KPSS şartı aranmadan memurluk
EKONOMİ
KPSS şartı aranmadan memurluk

Taşeron işçiye çok önemli uyarı
EKONOMİ
Taşeron işçiye çok önemli uyarı

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Milyon dolarlık buzağının farkı şaşırtıyor
Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
Otomobilde ÖTV indirimi
Bazı otomobillerde vergi dilimlerini düşüren düzenleme yapıldı. 2018'de pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.
Kaleci antrenmanı dediğin böyle olur!
Tayland'ın 27 yaşındaki kale bekçisi Kawin Thamsatchanan'ın antrenman görüntüleri takdire şayan...
İran teyakkuzda!
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İran'ın Meşhed kentinde başlayarak birçok şehre yayılan gösterilerde kan akmaya devam ediyor. Şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerine karşı İran hükümetini savunanlar da sokağa çıktı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'azınlık' olarak nitelediği protestoculara “İran halkı cevap verecek" açıklamasını yaptı.
Bunu Gördünüz Mü? Hem Gol Hem Basket Attı
Sosyal medyanın en çok konuştuğu penaltıdan, Kazakistan'da aşırı yağışa rağmen oynanan maça kadar yine çok ilginç görüntüler, Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...


4 PKK’lı yataklarından böyle alındı
TSK'nın eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Menbiç'i işgal eden PKK'lılara uykuda sızma yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Semayı kaplayan bir feryat…
Suriye'de, Beşşar Esed rejimi katliamlarına devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti. Kefer Secne köyünde hayatını kaybeden küçük bir çocuğun ailesinin feryadı, ülkedeki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu da 'Karadenizli' Patron Bebek
Patron Bebek isimli animasyon filmine Karadeniz şivesiyle dublaj yapıldı. Oğuzhan Uzun isimli kişinin yaptığı dublajlı video görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. 3 bölümden oluşan video serisi sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
‘Dünya’da 2017…
Acı, gözyaşı, mücadele, direniş, ümit ve yolculuk… Özellikle Ortadoğu coğrafyası ve tüm dünyada zulüm, 2017'de de bitmedi!
Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğunu öğrenen minik Ahmet'in gözyaşlarına hakim olamaması izleyenleri duygulandırdı.
Dünyanın en sıradışı trafik polisi
Hindistan'da Michael Jackson hayranı bir polis, trafiği dans ederek kontrol ediyor. Sıradışı polisin videoları sosyal medyada oldukça popüler…
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Samet Aybaba: Kone bana gelip yoruldum diyor
Spor

Samet Aybaba: Kone bana gelip yoruldum diyor

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, bu sezon Süper Lig'de dikkat çeken bir performans sergileyen Arouna Kone hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Türk futbolu hakkında yorumlarda bulunan Aybaba, "Kone geliyor antrenmanda, yoruldum diyor. İhtiyarladın artık, normaldir diyorum. Romatizmaların azmıştır diyorum" ifadelerini kullandı.
Emre Can Juventus'la anlaştı
Spor

Emre Can Juventus'la anlaştı

Liverpool forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, Liverpool'dan ayrılıyor. Adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan genç futbolcu Haziran ayı için İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardı.
Galatasaray'dan ilk ayrılacak isim Latovlevici
Spor

Galatasaray'dan ilk ayrılacak isim Latovlevici

Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. Sarı kırmızılılarda sol beke yapılacak transfer sebebiyle Rumen futbolcu Latovlevici'nin Sivasspor'a imza atması bekleniyor.
'Türkiye’yi ağlatan adam'ın kızı vefat etti
Gündem

'Türkiye’yi ağlatan adam'ın kızı vefat etti

Kardeşiyle arasında yaşanan 'Siyah pantalon' hikayesiyle Türkiye’yi ağlatan eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya’nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız kansere yenik düştü.
En güzel, anlamlı, kısa, resimli, güncel cuma mesajları
Gündem

En güzel, anlamlı, kısa, resimli, güncel cuma mesajları

Yarın 5 Ocak 2018 Cuma. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde, Müslümanlar birbirlerine cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Biz de şimdiden sizler için güzel, anlamlı, resimli, kısa ve özlü cuma mesajlarını derledik. Haberimizde SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp'ta paylaşabileceğiniz, mesaj atabileceğiniz en güncel cuma mesajlarını bulabilirsiniz...

KAPAT

YUKARI