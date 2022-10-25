Ekonomi Eski CEO Saikawadan Renault mesajı Nissandaki hisseleri azaltılmalı
OTOMOTİV

Eski CEO Saikawa'dan Renault mesajı: Nissan'daki hisseleri azaltılmalı

Nissan Motor eski Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Saikawa Hiroto, Japon firma ile Fransız Renault'un, "eşit olmayan ittifakına" çare bulması gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Eski CEO Saikawadan Renault mesajı: Nissandaki hisseleri azaltılmalı
Foto/arşiv

Renault, Nissan'da yüzde 43 ile en büyük hisseye sahip. Nissan da Renault'da yüzde 15 hisseye sahip. Renault'un, Nissan'daki hissesinin yüzde 15'e düşürülmesi gündemde.

Nissan'ın mevcut hisse seviyesi farklılığından uzun süredir rahatsız olduğu biliniyor. İki firma son dönem, hisse seviyelerini karşılıklı olarak eşit düzeye getirilmesini müzakere ediyor.

Kyodo ajansına konuşan Saikawa, Japon firma ile Fransız firmanın "eşit olmayan otomobil ittifakında, Renault'un Nissan'daki hisseleri azaltılarak" çare bulması gerektiğini söyledi.

Mevcut hisse durumunun "gereksiz sürtüşme oluşturduğunu" savunan Saikawa, kendi yönetiminde de şirketler arası sermaye ilişkisini gözden geçirmeye çabaladıklarını belirtti.

İkili ilişkilere yönelik Saikawa, "Otonom sürüş ve elektrifikasyon gibi temel teknolojilerin paylaşımına yönelik esnek karar verebilecekleri bir partnerliğe sahip olmak idealdir" dedi.

Nissan'ın esnek bir tutumla "ittifakı gelecek için daha iyi kullanması gerektiğini" kaydeden Saikawa, araç tasarımlarına yönelik ise "(iki firmanın) ürün portföyü ile önceliklerinin farklılığı sebebiyle paylaşmamalılar" ifadelerini kullandı.

Sonuç Kasım'da duyurulacak

Renault-Nissan, 1999'da Fransız-Japon ortaklığıyla dünyanın en büyük otomobil gruplarından birini oluşturmuştu. Renault, Nissan'a yaklaşık 4 milyar dolar yatırım yapmıştı.

İflasın eşiğindeki Japon firmaya yönelik "kurtarıcı görülen hamlesiyle" Fransız üretici, Nissan'ın en büyük hissedarı oldu. İttifaka, 2016'da Japon Mitsubishi de katılmıştı.

Fransız firmanın, bünyesinde kurmayı planladığı yeni elektrikli araç (EV) şirketinde, Nissan'ın yer alması için hisse seviyesinin düşürülmesi lehine hareket ettiği tahmin ediliyor.

Nissan-Renault arasında yaklaşık 1 aydır süren hisse seviyesi müzakerelerinin kasım ayı başında nihayete erdirilerek kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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