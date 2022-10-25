​Fas’a fabrika kurdu Afrika’ya açılacak.

Yurt içi ve yurt dışında büyüme adımlarına hız veren Eczacıbaşı Topluluğu’nun yatırım zincirinin yeni halkası Fas oldu. Topluluk kuruluşlarından Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Fas’ın Kazablanka şehrinde 25 milyon avro yatırımla kurduğu temizlik kağıdı fabrikası ile Afrika pazarına adım attı. Dakikada 1.200 rulo tuvalet kağıdı üretilebilen fabrikada, “Solo” ve “Selpak” markalarıyla tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete ve mendil olmak üzere 50’yi aşkın çeşitte ürün üretilecek.

YÜZDE 100 TÜRK YATIRIMI

Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah, topluluğun 80 yıllık geçmişinden aldıkları ilhamla sağlıklı bir gelecek için özen ve güvenle çalışmaya devam ettiklerini bildirdi. Gümrah, “2022 yılında ana faaliyet alanlarımızın büyümesini sağlayacak yatırımlar için 200 milyon avronun üzerinde kaynak ayırdık. İlk 3 çeyrekte yaklaşık 150 milyon avro yatırım yaptık. 2022’nin kalanında ve 2023’te yatırımlarımız devam edecek” dedi. Organik yatırımlara ilave olarak topluluğun iş alanlarında farklı projeleri de hayata geçirdiklerine işaret eden Gümrah, Fas’ta yüzde 100 yatırımımızı devreye aldık. Afrika bundan sonraki organiz büyüme yapacağımız nadir alanlardan biri. Afrikada standart arttıkça Fas’ın önemi daha da artacak” dedi.

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BİZİM İÇİN BAŞLANGIÇ

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Kozlu da Türkiye’de temizlik kağıdı üretiminde 250 bin ton kapasiteye ulaşacaklarını kaydetti. Kozlu, Ekim 2021-Eylül 2022’de yaklaşık 350 milyon avroluk ciro elde ettiklerini belirten Kozlu, 2018’den beri kesintisiz büyüdüğümüz Fas pazarı, bölgesel güç olma planlarımızda önemli bir yere sahip. Fas bizim için bir başlangıç. Fas’ta yerel üretim ve pazarlama yetkinliklerimizi daha da güçlendirerek bu pazarda edindiğimiz tecrübeyle farklı ülkelere ihracat ve diğer Afrika ülkelerinde yatırımlar yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fas Fabrikası Genel Müdürü Tolga Yazgan ise Fas’ta 2025 yılında Selpak ve Solo markalarıyla tüm temizlik kağıtları kategorisinde Fas pazarında lider oyuncu olmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Fas’ı desteklememiz bazılarını kızdırıyor

Fas Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Fas’ta bulunan 170 Türk firmasının 10 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi. Fas’ın Afrika’ya açılan bir kapı olduğunu kaydeden Doğan, “Bu ülke enerji, tekstil, otomotiv, sağlık ve tarım alanında yatırım imkanı sunuyor. Son dönemde 5-6 Türk firması Fas’a yatırım yapma arzusunda. Faslılar, Türk yatırımcılarına özel önem veriyorlar. Ancak Türkiye’nin Fas’ın kalkınmasına destek vermesi birçok ülkenin işine gelmiyor” dedi.

Sosyal konut yapı sektörünü hızlandırır

Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah, enerji fiyatlarının artmasının Avrupa’da konut sektörü, yenileme ve turizme ayrılan bütçelerin düşmesine yol açacağını söyledi. Türkiye’de konut yenileme sektörüne talebin hâlâ sürdüğünü belirten Gümrah, “Sosyal konut projesiyle birlikte yapı ürünleri sektöründe hareketlenme yaşanacak. Ancak fiyat tercihlerinde daha ekonomik ürünlere yöneliş var. Temizlik ürünlerinde ise bir pazar gerilemesi yok. Turizmde yaşanan hareketlilik kağıt ürünlerinin tüketimini artırdı” dedi. Kendi enerjilerini üretmek için de harekete geçtiklerini kaydeden Gümrah, “Fabrikalarımızın çatılarına GES’ler kuruyoruz. Ayrıca Anadolu kendi arazilerimize kuracağımız GES’lerle 60 MW’lık enerji üreteceğiz” diye konuştu.