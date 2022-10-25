Ekonomi Yatırımcının ilgi odağı Adana
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırımcının ilgi odağı Adana

Tarım ve sanayi başta olmak üzere birçok sektörde yıldızı parlayan Adana’da yatırımcı yer bulmakta zorlanıyor. Kentin üretim hamlesine hazırlandığını belirten MÜSİAD Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, “Adana Kimya OSB, Türkiye’nin en büyük üretim üslerinden biri olacak. 50 bin kişiye de istihdam sağlayacak" dedi.

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Mesude Demirhan Yeni Şafak
Yatırımcının ilgi odağı Adana
​Yatırımcının ilgi odağı Adana.

Pandemi sonrasında tedarik merkezi olan Türkiye’ye ilgi sürüyor. Hem tarım hem de sanayi başta olmak üzere birçok sektörde yıldızı parlayan Adana’da yatırımcı yer bulmakta zorlanıyor. Türkiye’nin ‘Gelişme Ulusal Stratejisi’nde, Marmara-Ankara aksına alternatif olarak belirlenen Adana, üretimde hızlı bir dönüşüm yaşıyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, Adana’nın tarımdan petro-kimyaya; su ürünlerinden tekstile birçok alanda üretim hamlesine hazırlandığını belirterek, “Yeni OSB’ler ve sanayi siteleri için toplamda 120 bin dekarı bulacak yeni üretim üslerinin önümüzdeki 5 yılda altyapısının tamamlanarak faaliyete geçmesi hedefleniyor ” dedi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ

Kavak, Bakü – Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın faaliyete geçmesiyle Adana’nın petrol sektöründe önemli bir yer edindiğini belirterek, “Adana, petrolün sadece kavşağı olmak istemiyor. Türkiye’nin cari açığına neden olan petro-kimya ürünleri, Adana Kimya OSB’de üretilecek. Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi ve çevresinde yer alan limanlara komşu olacak Adana Kimya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sadece Adana’nın değil, Türkiye’nin en büyük üretim üslerinden biri olacak. 50 bin kişiye de istihdam sağlaması bekleniyor" diye konuştu.

Burhan Kavak
Burhan Kavak

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OSB’ye yer tahsisi yapıldığını anlatan Kavak, şu bilgileri verdi: "Yakın zamanda altyapı çalışmaları başlayacak projeye şimdiden yerli ve yabancı yatırımcılar ilgi gösteriyor. Birçok uluslararası kimya şirketi bölgede incelemelerde bulunuyor. Türkiye’nin bu alandaki ilk ihtisas OSB’si ‘Gebze Kimya OSB’sindeki birçok sanayi kuruluşu Adana Kimya OSB’de yatırım yapmayı planlıyor. Yüzde 97 oranında doluluğu yakalayan Gebze Kimya OSB için Adana Kimya OSB’nin büyümesi tek çıkış olarak görülüyor. Ortadoğu ile Avrupa’nın köprüsü konumundaki Adana’da kurulacak Kimya OSB, uluslararası havalimanı, tem otoyolu, demiryoluna yakınlığı ve limandan faydalanma kolaylığıyla dikkat çekiyor.”

BİRÇOK SEKTÖRDE YENİ ÜRETİM ÜSSÜ GELİŞİYOR

Kavak, Adana’nın uzun yıllar 2 milyar dolar seviyesinde kalan ihracatında 2022’nin bir dönüm noktası olacağına dikkat çekerek, OSB’nin genişleme alanındaki arsalarını kura ile tahsis ettiklerini söyledi. Pandemi sürecinin tüm ülkelere başta tarım olmak üzere tedarik zincirinin ne kadar değerli olduğunu öğrettiğini hatırlatan Kavak, “Uygun iklimi, verimli toprağı ve su kaynaklarıyla Çukurova, tarımda kendisini liderliğe taşıyacak hamlelere hazırlanıyor. Şehir yanı sıra enerji, kimya, tekstil gibi birçok sektörde yeni üretim üssüyle gelişiyor” bilgisini verdi.

PETRO-KİMYADAKİ ATILIMLAR ÖNEMLİ

Türkiye’nin hatta dünyanın her bölgesinden yatırımcının ilgi odağı olduklarını ifade eden Kavak, “Bunda stratejik konumun, son yıllarda tarımsal ürünlere olan ilginin, katma değeri yüksek üretime dönüşün, yatırımlar için gerekli altyapı eksikliğini tamamlamış olmanın büyük payı var” diye konuştu. 2021’i 2 milyar dolarlık ihracatla kapatan Adana’nın bu yılın ilk 9 ayında 2.5 milyar doları geçtiğini vurgulayan Kavak, “Artık yıllık ihracatını milyon dolarlar değil milyar dolarlar artıran bir Adana var. Bu gelişme petro-kimya alanındaki atılımlarla daha da güçlenecek” dedi.

TARIM POTANSİYELİNİN EN GÜÇLÜ OLDUĞU ŞEHİR

Burhan Kavak, stratejik sektör tarımda Adana’nın var olan gücünü yeni üretim üsleriyle artıracağına dikkat çekerek şunları kaydetti: “Türkiye’nin soya ve yer fıstığı üretiminin yüzde 60’ını Adana tek başına üretiyor. Bunun dışında ülkede üretilen narenciyenin yüzde 30’u, karpuzun yüzde 35’i, mısırın yüzde 15’i, pamuk ve balın yüzde 10’u Adana’da üretiliyor. Şehir bu gücünü katma değer yükseltme çalışmalarıyla artırıyor. Son dönemde muzdan ejder meyvesine, kesme çiçekten tıbbı aromatik bitki üretimine bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşüme 7 bin dekarlık Gıda İhtisas OSB, 2 bin 853 dekar Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB, 6 bin 800 dekarlık Su Ürünleri OSB gibi üretim üsleri destek vermeye hazırlanıyor.”

ADANA’NIN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ

  • Adana, halihazırda Türkiye’nin GSYH’sına en fazla katkı sağlayan 8 şehirden biri. Tarımsal üretim için hizmet verecek alanların yanı sıra 13 bin 419 dekar alanıyla Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, 5 bin 360 dekarla Ceyhan Karma OSB, 40 bin 621 dekarla Kimya İhtisas OSB gibi üretim üsleriyle Adana, Türkiye GSMH’sına en fazla katkı sağlayacak ilk 5 şehirden biri olacak. MÜSİAD Adana üyelerinin şehirde yatırımlarına devam ettiğini anlatan Burhan Kavak, “Genel merkezimizin ‘2022 Yatırım Yılı’ seferberliğine Adana olarak 8 üyemiz 3.5 milyar TL yatırımla destek verdi. Adana’nın potansiyeline inanıyoruz” dedi.

8 bin dekar alana kurulacak: 10 bin kişiye iş kapısı açılacak 250 bin ton sebze üretilecek
FOTOĞRAF 9
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin sosyal medya hesabından \"Dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas OSB'yi Balıkesir'de kuracağız.\" paylaşımıyla duyurduğu alanda, fizibilite çalışmalarında sona gelindi.
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Balıkesir Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yürüttüğü OSB faaliyete geçtiğinde 10 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.
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\"Türkiye'yi doyuran il\" sloganını benimseyen Balıkesir'deki OSB, jeotermalin yanı sıra rüzgar, güneş ve biyokütle enerji üniteleriyle desteklenecek.
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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, kentin üretim kapasitesinin çok yüksek olduğunu ve pek çok üründe ilk üçte yer aldığını söyledi.
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Tarıma Dayalı İhtisas OSB için arazi ve hava şartları bakımından Gönen'in uygun olduğunun belirlendiğini dile getiren Şıldak, \"Bu çalışma her şeyden önce bizim enerjimizi daha da artıracak, zaten yenilikçi pek çok modern tarım metodunun uygulandığı ve özellikle seracılık alanında da uygun koşulların var olduğu şehrimizde yeni bir girişim olacak.\" dedi.
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Şıldak, OSB'de 8 bin dekara uzanan geniş bir alanda 4 yenilenebilir enerji türünün birlikte kullanımının söz konusu olacağına dikkati çekti.
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Güneş enerjisi yönünden zengin Balıkesir'in rüzgar enerjisinde de İzmir'den sonra ikinci yüksek kapasiteye sahip il olduğuna işaret eden Şıldak, \"Yatırımlar hızla devam ediyor. Bu enerji kaynaklarımızı tarıma yönlendirdiğimiz vakit özellikle seracılıkta ısıtma maliyetleri çok düşecek, dolayısıyla verim de karlılık da artacak. Topraksız tarım da buna eklendiği zaman biyokütle ve o bölgedeki diğer önemli enerji kaynağı olan jeotermal devreye girdiğinde bölgede fevkalade bir gelişim bekliyoruz.\" diye konuştu.
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Vali Şıldak, bu sayede Balıkesir'in üretim hacminin genişleyeceğini, kentin başka iller için iyi bir model olacağını ifade etti.

Balıkesir'in büyük avantajlara sahip olduğunu söyleyen Şıldak, İstanbul-İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Ayvacık-Küçükkuyu tünellerinin hizmete girmesiyle Trakya ve İstanbul'un Anadolu'ya daha yakın hale geldiğini belirtti.

Şıldak, Balıkesir'in, özellikle batı illeri ile Ege ve Akdeniz'e uzanan bölümde kavşak nokta olma özelliği taşıdığına işaret ederek, iki havalimanı bulunan kentin, demir ve deniz yolu ulaşımı varlığının da ihracat için gerekli nitelikte olduğunu dile getirdi.

Şehrin tarımdaki sıçramasının bu tür girişimlerle devam ettiğini belirten Vali Şıldak, \"Biz bu durumdan mutluluk duyuyoruz. Şimdiden yatırım yapacak çiftçi ve üreticilerimize, firmalara hayırlı olmasını temenni ediyoruz.\" dedi.
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İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan da Balıkesir'in \"Türkiye'yi doyuran il\" olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getirdi.

Kentin özellikle seracılıkta ön plana çıkması için bütün iklim koşullarının uygun olduğunu ifade eden Alkan, \"Biyokütle enerji tesisi de OSB'de kullanılarak bitkisel atıklar enerjiye dönüşecek ve çevre dostu bir yaklaşımla üretim yapılacak. Tarıma Dayalı İhtisas OSB'miz inşallah dünyanın en büyük sera organize sanayi bölgesi olacak.\" diye konuştu.
8 bin dekar alana kurulacak: 10 bin kişiye iş kapısı açılacak 250 bin ton sebze üretilecek
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 8 bin dekar alanda kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yıllık 250 bin ton sebze üretilmesi ve 10 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.
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