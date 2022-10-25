​Yatırımcının ilgi odağı Adana.

Pandemi sonrasında tedarik merkezi olan Türkiye’ye ilgi sürüyor. Hem tarım hem de sanayi başta olmak üzere birçok sektörde yıldızı parlayan Adana’da yatırımcı yer bulmakta zorlanıyor. Türkiye’nin ‘Gelişme Ulusal Stratejisi’nde, Marmara-Ankara aksına alternatif olarak belirlenen Adana, üretimde hızlı bir dönüşüm yaşıyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, Adana’nın tarımdan petro-kimyaya; su ürünlerinden tekstile birçok alanda üretim hamlesine hazırlandığını belirterek, “Yeni OSB’ler ve sanayi siteleri için toplamda 120 bin dekarı bulacak yeni üretim üslerinin önümüzdeki 5 yılda altyapısının tamamlanarak faaliyete geçmesi hedefleniyor ” dedi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ

Kavak, Bakü – Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın faaliyete geçmesiyle Adana’nın petrol sektöründe önemli bir yer edindiğini belirterek, “Adana, petrolün sadece kavşağı olmak istemiyor. Türkiye’nin cari açığına neden olan petro-kimya ürünleri, Adana Kimya OSB’de üretilecek. Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi ve çevresinde yer alan limanlara komşu olacak Adana Kimya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sadece Adana’nın değil, Türkiye’nin en büyük üretim üslerinden biri olacak. 50 bin kişiye de istihdam sağlaması bekleniyor" diye konuştu.

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Burhan Kavak

YABANCININ DA RADARINDA

OSB’ye yer tahsisi yapıldığını anlatan Kavak, şu bilgileri verdi: "Yakın zamanda altyapı çalışmaları başlayacak projeye şimdiden yerli ve yabancı yatırımcılar ilgi gösteriyor. Birçok uluslararası kimya şirketi bölgede incelemelerde bulunuyor. Türkiye’nin bu alandaki ilk ihtisas OSB’si ‘Gebze Kimya OSB’sindeki birçok sanayi kuruluşu Adana Kimya OSB’de yatırım yapmayı planlıyor. Yüzde 97 oranında doluluğu yakalayan Gebze Kimya OSB için Adana Kimya OSB’nin büyümesi tek çıkış olarak görülüyor. Ortadoğu ile Avrupa’nın köprüsü konumundaki Adana’da kurulacak Kimya OSB, uluslararası havalimanı, tem otoyolu, demiryoluna yakınlığı ve limandan faydalanma kolaylığıyla dikkat çekiyor.”

BİRÇOK SEKTÖRDE YENİ ÜRETİM ÜSSÜ GELİŞİYOR

Kavak, Adana’nın uzun yıllar 2 milyar dolar seviyesinde kalan ihracatında 2022’nin bir dönüm noktası olacağına dikkat çekerek, OSB’nin genişleme alanındaki arsalarını kura ile tahsis ettiklerini söyledi. Pandemi sürecinin tüm ülkelere başta tarım olmak üzere tedarik zincirinin ne kadar değerli olduğunu öğrettiğini hatırlatan Kavak, “Uygun iklimi, verimli toprağı ve su kaynaklarıyla Çukurova, tarımda kendisini liderliğe taşıyacak hamlelere hazırlanıyor. Şehir yanı sıra enerji, kimya, tekstil gibi birçok sektörde yeni üretim üssüyle gelişiyor” bilgisini verdi.

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PETRO-KİMYADAKİ ATILIMLAR ÖNEMLİ

Türkiye’nin hatta dünyanın her bölgesinden yatırımcının ilgi odağı olduklarını ifade eden Kavak, “Bunda stratejik konumun, son yıllarda tarımsal ürünlere olan ilginin, katma değeri yüksek üretime dönüşün, yatırımlar için gerekli altyapı eksikliğini tamamlamış olmanın büyük payı var” diye konuştu. 2021’i 2 milyar dolarlık ihracatla kapatan Adana’nın bu yılın ilk 9 ayında 2.5 milyar doları geçtiğini vurgulayan Kavak, “Artık yıllık ihracatını milyon dolarlar değil milyar dolarlar artıran bir Adana var. Bu gelişme petro-kimya alanındaki atılımlarla daha da güçlenecek” dedi.

TARIM POTANSİYELİNİN EN GÜÇLÜ OLDUĞU ŞEHİR

Burhan Kavak, stratejik sektör tarımda Adana’nın var olan gücünü yeni üretim üsleriyle artıracağına dikkat çekerek şunları kaydetti: “Türkiye’nin soya ve yer fıstığı üretiminin yüzde 60’ını Adana tek başına üretiyor. Bunun dışında ülkede üretilen narenciyenin yüzde 30’u, karpuzun yüzde 35’i, mısırın yüzde 15’i, pamuk ve balın yüzde 10’u Adana’da üretiliyor. Şehir bu gücünü katma değer yükseltme çalışmalarıyla artırıyor. Son dönemde muzdan ejder meyvesine, kesme çiçekten tıbbı aromatik bitki üretimine bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşüme 7 bin dekarlık Gıda İhtisas OSB, 2 bin 853 dekar Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB, 6 bin 800 dekarlık Su Ürünleri OSB gibi üretim üsleri destek vermeye hazırlanıyor.”

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ADANA’NIN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ

Adana, halihazırda Türkiye’nin GSYH’sına en fazla katkı sağlayan 8 şehirden biri. Tarımsal üretim için hizmet verecek alanların yanı sıra 13 bin 419 dekar alanıyla Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, 5 bin 360 dekarla Ceyhan Karma OSB, 40 bin 621 dekarla Kimya İhtisas OSB gibi üretim üsleriyle Adana, Türkiye GSMH’sına en fazla katkı sağlayacak ilk 5 şehirden biri olacak. MÜSİAD Adana üyelerinin şehirde yatırımlarına devam ettiğini anlatan Burhan Kavak, “Genel merkezimizin ‘2022 Yatırım Yılı’ seferberliğine Adana olarak 8 üyemiz 3.5 milyar TL yatırımla destek verdi. Adana’nın potansiyeline inanıyoruz” dedi.