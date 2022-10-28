Ekonomi Ette zama gerek yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ette zama gerek yok

Bazı sektör temsilcilerinin et ve süte önümüzdeki haftalarda yüzde 35 zam geleceği yönündeki açıklamalarına tepki gösteren TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, üreticide fiyatların değişmediğini, bu yüzden de zama gerek olmadığını söyledi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Ette zama gerek yok
Nihat Çelik

Bazı sektör temsilcilerinin et ve süte önümüzdeki haftalarda yüzde 35 zam geleceği yönündeki açıklamalarına tepki gösteren TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, üreticide fiyatların değişmediğini, bu yüzden de zama gerek olmadığını söyledi. Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bir grup gazeteciye özel açıklamalarda bulundu.

SÜTTE TABAN VE TAVAN FİYAT OLMALI

Market raflarında fahiş fiyat uygulandığına dikkat çeken Çelik, süt üretiminin bir bedeli olduğunu hatırlattı. “Gıda Komitesi, sütte referans fiyat belirlerken maliyet çalışması yapar. Sütte referans fiyat olduğu gibi, bütün et ve et ürünlerinde de referans fiyat belirlenmeli” önerisinde bulunan Çelik, şöyle konuştu: “Market reyonlarındaki etiketler her gün güncelleniyor. Referans fiyat belirlenmeden bu işlerin önüne geçilmesi mümkün değil. Bütün lobiler birleşmiş. Tedarikçi ve satıcılar, beraber çalışıyor. Devletimiz bu fırsatçılara imkân tanımamalı. Ayrıca sütte A firması var, B firması var, hepsinin içindeki inek sütü ama birinin fiyatı 14 lira, birinin fiyatı 22, birinin fiyatı 25, diğerinin fiyatı 26 lira. Taban ve tavan fiyatlar belirlenmeli. Tabloya göre kar payı incelenmeli. Örneğin, yüzde 50 kar payı yerine yüzde 250 yazan markete cezai işlem yapılmalı.”

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