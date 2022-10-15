Et desteği AK Partili belediyelerden: Mansur Yavaş sosyal yardımları kesmişti

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın sosyal medyadan yaptığı çağrıya AK Partili belediye başkanları çağrıyı alıntılayarak destek verdi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “2023 yılı sosyal yardım bütçemizi 2022’ye göre yüzde 322 artırıyoruz” derken, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak, Sayın Yavaş’ın sosyal yardımları kestiği ihtiyaç sahibi kim varsa destek vermeye hazırız” paylaşımında bulundu.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de paylaşımlarıyla et desteğine hazır olduklarını belirtti.