Et desteği AK Partili belediyelerden: Mansur Yavaş sosyal yardımları kesmişti Suda yüzde 50 indirim sonrasında ihtiyaç sahibi ailelere et yardımının kesildiği başkentte AK Partili belediyeler devrede. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 19 AK Partili ilçe belediyesine “Bundan sonra et desteğini siz vereceksiniz” çağrısında bulundu.

