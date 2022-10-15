Gündem Et desteği AK Partili belediyelerden Mansur Yavaş sosyal yardımları kesmişti
ANKARA

Et desteği AK Partili belediyelerden: Mansur Yavaş sosyal yardımları kesmişti

Suda yüzde 50 indirim sonrasında ihtiyaç sahibi ailelere et yardımının kesildiği başkentte AK Partili belediyeler devrede. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 19 AK Partili ilçe belediyesine “Bundan sonra et desteğini siz vereceksiniz” çağrısında bulundu.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Et desteği AK Partili belediyelerden: Mansur Yavaş sosyal yardımları kesmişti
​Et desteği AK Partili belediyelerden.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın sosyal medyadan yaptığı çağrıya AK Partili belediye başkanları çağrıyı alıntılayarak destek verdi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “2023 yılı sosyal yardım bütçemizi 2022’ye göre yüzde 322 artırıyoruz” derken, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak, Sayın Yavaş’ın sosyal yardımları kestiği ihtiyaç sahibi kim varsa destek vermeye hazırız” paylaşımında bulundu.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de paylaşımlarıyla et desteğine hazır olduklarını belirtti.

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