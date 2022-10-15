Et desteği AK Partili belediyelerden: Mansur Yavaş sosyal yardımları kesmişti

Ekonomi

Vatandaşlar sosyal konutu sahiplendi

7,5 milyon vatandaşın sosyal konuta başvurduğunu belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Halkımız rekor bir başvuruyla projeyi sahiplendi” dedi. Bakan Kurum, konut başvurulaırnın 31 Ekim’de, arsa ve iş yeri başvurularının ise 7 Kasım’da sona ereceğini belirtti.