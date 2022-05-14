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ANKARA

Ankara'da Mansur Yavaş skandalı: Zabıtayla Meclisi bastı!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde zabıta skandalı yaşandı. CHP’li Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyelerine söz hakkı vermeyince mecliste tansiyon yükseldi. Yavaş, AK Partili Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal’ı “Seni zabıtaya attıracağım’’ diye tehdit etti. Bu sırada meclise zabıtalar girdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankarada Mansur Yavaş skandalı: Zabıtayla Meclisi bastı!
Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin mayıs ayı toplantısına Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘zabıta’ skandalı damga vurdu. Yavaş’ın AK Partili meclis üyelerine söz hakkı vermemesi mecliste tansiyonu yükseltti. Yavaş, tartışmaların ardından AK Partili Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal’ı meclisten zabıtayla attırmakla tehdit etti. Yavaş, ‘’Fatih Bey otur yerine, birinci ihtarım, ben karar veriyorum. Verdim. Seni zabıtaya attıracağım’’ dedi. Bunun üzerine meclise zabıta girdi.

İŞTE MANSUR YAVAŞ KABİLECİLİĞİ MECLİSİ

Yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yapan Fatih Ünal, Yavaş’ın tutumunu ‘’İşte Mansur Yavaş kabileciliği meclisi gerdi” dedi.

Zabıtalar Meclis’e girdi.
Zabıtalar Meclis’e girdi.

ANKARA’YA YAKIŞMIYOR

Yeni Şafak’a konuşan Ünal, ‘’Mansur Bey nadiren geliyor geldiğinde de despotça yönetim gösteriyor. Gayri kanuni, anti demokratik tarz ile meclisi yönetmek istedi kabullenmedik. Mansur Bey, kendi içinde bilerek kurgu yapmış’’ ifadelerini kullandı. Yavaş’ın tavrına AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da tepki gösterdi. Özcan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Milli iradeyle seçilen ve milleti temsil eden belediye meclis üyelerimizi zabıta ile susturmaya ayrıca meclisten dışarıya attırmaya çalışmak nasıl bir demokratik anlayışın neticesi” diye sordu. Özcan, “Böyle bir yönetim anlayışı size ve partiniz CHP’ye yakışabilir ama başkentimize yakışmıyor” dedi.

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