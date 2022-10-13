Suya indirim kararını mahkemeye taşıyan Mansur Yavaş'ın 'faturalar ucuzlayacak' dediği görüntüler gündem oldu

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Türkyılmaz: ''3 yılda açılan fabrika neden ekmek üretmiyor?''

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, AK Parti döneminde temelleri atılan ve İBB tarafından 3 yıl sonra tamamlanan Hadımköy'deki ekmek fabrikasında ekmek üretilmediğini açıkladı. Murat Türkyılmaz, o dönemdeki ekmek kuyruklarını anımsatarak, 'Artık yok. Yani sizin tezlerinize göre o zaman öyle söylemiştiniz. Ekonomik sorunlar nedeniyle halk ekmek kuyruklarında bekliyorlardı. O tezi kabul edersek ekonomi o zaman bugün düzeldi, öyle mi değerlendirelim? O dönem maalesef siz ekmek gibi kutsal bir değer üzerinden siyaset yaptınız. Ekmeğin siyaseti olur mu? Yaptınız' dedi. Fabrikanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle Temmuz ayında açıldığını ifade eden Türkyılmaz, 'Hatta orada ekmeklerini böldüler, yediler. ' dedi. Belediye yönetimine sorular yönelten Türkyılmaz şöyle konuştu: 'Birinci sorum; Bu kadar zamandır Halk Ekmek Fabrikası neden ekmek üretmiyor. hadi üretiyorsanız, ne kadar ekmek dağıttınız. Bu soruları cevaplarsanız iyi olur. Çünkü o dönem halk ekmek kuyrukları üzerinden hakikaten ciddi üzücü bir istismar süreci devam etti. Kuyruklar yok. Size bir de yetki vermiştik Halk Ekmek büfelerinin açılmasıyla ilgili. O yetkiye istinaden kaç tane büfe açtınız. Bu arada o Halk Ekmek fabrikasındaki 310 milyon finansman da bizim dönemimizde gerçekleştirilmişti. Ona rağmen arkadaşlar 3 yıl boyunca bitirememişti. Şuan ise ekmek üretmeyen bir fabrikadan bahsediyoruz'' dedi.