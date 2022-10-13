Suya indirim kararını mahkemeye taşıyan Mansur Yavaş'ın 'faturalar ucuzlayacak' dediği görüntüler gündem oldu

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisinin Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararını veto etti.
Yavaş'ın suya indirim kararını veto etmesinin ardından yüzde 50 indirim yapılması teklifi yeniden kabul edildi.
"PERSONEL ÇIKARTILMAK ZORUNDA KALINACAKTIR"
Gelişmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. ABB'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın mahkemeye taşınacağı ifade edilerek "Kanun dışı önergeyle su ücretlerine yüzde 50 indirim yapılmıştır. Zararın ekonomik koşullar nedeniyle daha da artması durumunda personel çıkartılmak zorunda kalınacaktır." denildi.
"KESİNLİKLE UCUZLAYACAK"
Suya yapılan indirim kararını mahkemeye taşıyan Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklama gündem oldu. FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Yavaş, su faturalarına ilişkin şunları söylemişti:
"Kesinlik ucuzlayacak. Su insan hakkıdır. Solumazsak ölürüz değil mi? Su içmezsek de ölürüz."
"ANKARALILAR MÜŞTERİ DEĞİL"
Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullanmıştı:
"Su kar amacıyla satılamaz. Su ihtiyacı hava ihtiyacı gibidir. Ankara bir ticarethane değil, Ankaralılar da müşteri değildir. "