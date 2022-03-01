Fiyat İstikrarı Komitesi üçüncü kez toplanacak

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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, geçtiğimiz günlerde Rus işgaline karşı Ukraynalıların yanında savaşmaya gönüllü olan İngilizleri destekleyeceğini açıklamıştı. Bu sözlerin ardından İngiliz genç Ian Umney de ailesinin çaresizliğine sessiz kalamadı. Londra'da İngilizce öğretmeni olan Ian Umney'in karısı ve küçük oğlu, savaşın göbeğinde Ukrayna'da kaldı.

Rus güçlerinin şehirleri bombalamaya devam etmesiyle süren kanlı çatışma devam ederken, ailesi için her şeyi göze alan adamın hikâyesi ise duyanları hayrete düşürdü.