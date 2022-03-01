Ekonomi Fiyat İstikrarı Komitesi üçüncü kez toplanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fiyat İstikrarı Komitesi üçüncü kez toplanacak

Fiyat İstikrarı Komitesi, bugün saat 19.00'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Fiyat İstikrarı Komitesi’nde, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler değerlendirilecek.

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Haber Merkezi AA
Fiyat İstikrarı Komitesi üçüncü kez toplanacak
Arşiv.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fiyat İstikrarı Komitesi’nin üçüncü toplantısı, Bakan Nureddin Nebati başkanlığında bugün saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

Toplantıda enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkileri masaya yatırılacak.

Ayrıca Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacak.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirilecek.

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