Gaziantep ve İzmir satış payını yükseltti

Uzun bir süre yüksek seyreden konut kredi faizleri nedeniyle ev alımını öteleyen vatandaş, yeniden kredi ile ev almaya başladı. Kamu bankalarının öncülük ettiği ve birkaç özel bankanın katılımıyla devam eden yüzde 1’in altındaki faiz kampanyalarıyla ipotekli konut satışları Türkiye genelinde ekim 2019’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 525,1 oranında artış gösterdi. Kredili alımda en büyük payı 8 bin 408 konut ile İstanbul alırken, ilde bir önceki yıla göre ise toplam satış yüzde 10 azalarak 24 bin 451’e geriledi. 10 büyük şehir içinde konut satışları Konya ve Mersin de de geriledi. Konya’da düşüş yüzde 23, Mersin’de yüzde 6,01 olarak kayıtlara geçti.

İnfografik

YEDİ ŞEHİR SINIFI GEÇTİ

Türkiye’nin en büyük 10 ilinde 7’sinde ise konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi. Gaziantep’te toplam konut satışı yüzde 22,67 artarak 3 bin 642 oldu. Gaziantep’i yüzde 21,47 artış ve 9 bin 12 konut satışıyla İzmir, yüzde 17,98 artış ve 3 bin 422 konut satışıyla Şanlıurfa, yüzde 4,08 arış ve 13 bin 978 konut satışıyla Ankara izledi. 10 büyük şehir içinde yer alan Antalya, Adana ve Bursa’da da konut satış grafiği yukarıyı gösterdi.

ARTVİNLİ EVİNİ KREDİYLE ALDI

Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 54,3 ile Artvin oldu. Diğer konut satışları ise Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 oranında azalarak 92 bin 399 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 16 bin 43 konut satışı ve yüzde 17,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 65,6 oldu. Ankara 7 bin 875 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 344 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 10 konut ile Hakkari oldu.

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VATANDAŞIN TERCİHİ İKİNCİ EL

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 azalarak 50_bin 181 oldu. İkinci el konut satışları aynı dönemde yüzde 29,2 artış göstererek 92 bin 629 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 bin 463 konut satışı ve yüzde 16,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 63,2 oldu. Ankara 10 bin 295 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 6 bin 45 konut satışı ile İzmir izledi.

4 BİN 272 KONUT YABANCIYA

Yabancılara Ekim ayında 4 bin 272 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2019'da ilk sırayı 2 bin 43 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 912 konut satışı ile Antalya, 215 konut satışı ile Bursa, 192 konut satışı ile Ankara ve 134 konut satışı ile Yalova izledi. Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 597 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 536 konut ile İran, 292 konut ile Rusya Federasyonu, 225 konut ile Almanya ve 185 konut ile Afganistan izledi.

BİRİNCİ EL ALIM TEŞVİK EDİLMELİ

Altan Elmas

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z.Altan Elmas birinci el konut alımının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Elmas, “Konut alıcılarını 1. el konut alımına yönlendirecek teşvik mekanizmalarını önemsiyoruz. 1. el konut satışının artması demek inşaat, sanayi ve hizmet sektörümüzün ve dolayısıyla ülke ekonomimizin büyümesi demektir. Böylece istihdam da artacaktır. Vatandaşlarımız 1. el konutlara yönlendirildikçe enerji verimliliği elde edilecek ve depremin yıkıcı etkisi büyük ölçüde azaltılmış olacaktır” dedi.

KREDİ KRİTERLERİ GÖZDEN GEÇİRİLSİN

Nazmi Durbakayım

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Bankalar konut kredilerinde kriterlerini gözden geçirsin” dedi. Durbakayım konuşmasını şöyle sürdürdü: “İkinci el satışlarda sağlanan kredi verme esnekliği, birinci el satışlarda tam tersine biraz daha katılaştı. Kredi talep eden alıcıların, bankalar tarafından geri çevrilmemesi gerekiyor. Özel bankaların günümüz piyasa şartlarına uygun olarak müşterilerin bozulan kredibiletelerini gözden geçirip, revize etmelerini bekliyoruz.”

EKONOMİ Tarımda marka olacağız