Tarımda marka olacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ATO Congresium'da "Ortak Akıl Buluşması" temasıyla gerçekleştirilen 3. Tarım Orman Şurası'nın açılış toplantısına katıldı. Şurada, deyim yerindeyse futboldan sonra halkın en çok konuştuğu konu olan tarım ve ormanın ele alınacağını anlatan Pakdemirli, burada sözü tarımla ilgili paydaşlara bırakacağını ve kendisinin de buradan çıkacak tavsiye kararlarını heyecanla bekleyeceğini söyledi.

EN GENİŞ KATILIMLI ŞURA

Pakdemirli, ilk defa tüm Türkiye'nin söz sahibi olduğu bir Tarım Orman Şurası gerçekleştirildiğine işaret ederek, şuranın 5 yıllık planla 25 yıla ışık tutacağını bildirdi. Geçen hafta vatandaşların Çorum'da 1 saat içinde en fazla fidan dikme rekorunu kırdığını anımsatan Pakdemirli, "Görüyoruz ki halkımız rekora doymadı, Tarım Orman Şurası’'nda da bir rekora daha imza atmak istedi. An itibarıyla şuraya web sayfamız üzerinden bildirilen görüş sayısı 23 bini aşmış, bu şura tarihimizin 'en geniş katılımlı şurası' olarak kayda geçmiştir. Şura için hem Türkiye'den hem de dünyanın dört bir yanından pek çok geri dönüş aldık. Danimarka'dan gelen Muhammed kardeşimiz de Yüksekova'dan gelen Ayşe ablamız da Kars'tan gelen çoban Yusuf'umuz da işte burada" ifadelerini kullandı. Pakdemirli, bu süreçte 50 binden fazla muhtarla temasa geçildiğini, 7 binden fazla paydaşla buluştuklarını anlattı. Şura için oluşturulan 21 çalışma grubundaki katılımcı sayısını 2 bin kişiye çıkardıklarını belirten Pakdemirli, 83 günde 200'ün üzerinde toplantı yapıldığını bildirdi.

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TARIMDA YILDIZ ÜLKE OLACAĞIZ

Şura için görüş bildiren kimsenin emeğinin boşa gitmeyeceğine dikkati çeken Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sürdürülebilir üretimle Türkiye'mizi nice nice 100 yıllara hep beraber taşıyacağız. Tarım Orman Şurası ile geleceğimizde inşallah yeni bir dönem başlayacak. Zira bu şura bir sonuç değil, başlangıçtır. Tarım, tüm dünyada büyük bir değişim ve dönüşüm geçiriyor. 2050 yılına kadar dünya nüfusu 10 milyara yaklaşacak ve bu nüfusun beslenmesi için mevcut gıda üretiminin yüzde 50 artırılması gerekiyor. Benzer bir tablo, ülkemiz için de geçerlidir. Dolayısıyla burada çiftçilerimize, üreticilerimize, yetiştiricilerimize büyük görev düşüyor. İnşallah sizlerin gayretiyle, sizlerin eli, sizlerin emeğiyle Türkiye tarımını hep birlikte dünya markası yapacağız."

İHA İLE YANGIN SÖNDÜRÜLECEK

Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede gelinen aşamayı da anlattı. Orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdüklerini belirten Pakdemirli, "Bundan sonra da modern tekniklerle, eğitimli insan kaynağımızla, yakın bir zamanda tanışacağınız yangın söndürme tankıyla, İHA'larımızla yangınlarla mücadelede daha etkin bir yol izleyeceğiz" diye konuştu.

GENÇLER TOPRAĞA SAHİP ÇIKSIN

Pakdemirli, gençlerin tarıma özendirilmesi, girişimci kadınların da daha çok desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Toprağımız bereketli, suyumuz kaliteli, işlenen tarım arazimiz ülke yüzölçümünün 3'te 1'i. İşte bu hazine işlemeniz için, üretmeniz için sizleri, siz gençlerimizi bekliyor. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkeyiz. Yani bizim zehir gibi bir gençliğimiz var. İşte bunun için gelin, tarımı plazalarda çalışmaktan daha cazip bir iş dalına dönüştürelim. Şırnak'ta sütü işleyerek değer katan ve bununla yöresine istihdam sağlayan Zahide kızımız size ilham olsun" değerlendirmesinde bulundu.