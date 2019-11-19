Ekonomi Tekno-kaçak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tekno-kaçak

Geçen yıl 131 milyar liralık ekonomik büyüklüğe ulaşan bilişim sektörü içinde kayıtdışılık hızla artıyor. Teknoloji bağımlılığımız yüzünden 1 saat bile ayrı kalamadığımız telefonumuzu ucuz tamir gerekçesiyle ehil olmayan ellere teslim ediyoruz. Teknolojiden anladığını düşünen herkesin kolay kazanç için iş yaptığı piyasada sayısız mağduriyetler yaşanıyor.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bilişim Sanayicileri Derneği raporuna göre 2018’de 131 milyar liralık ekonomik büyüklüğe ulaşan bilgi ve iletişim teknolojileri pazarında devasa bir kayıtdışı ekonomi söz konusu. Özellikle son yıllarda gelişen teknoloji bağımlılığımız sayesinde bilişim alanındaki büyüme diğer sektörlere oranla daha fazla gerçekleşirken, aynı durum merdivenaltı hizmetler için de geçerli. Telefon mu bozuldu, bilgisayara yeni yazılım mı lazım, tablette sorun mu var hemen soluğu en ucuza ve hızlı yapanın yanında alıyoruz. Bir saat bile ayrı kalmak istemediğimiz telefonumuzu teslim ettiğimiz yerler de yetkili ve yetkin kişiler olmayınca ne yazık ki mağduriyetler artıyor. Bu işi kayıt dışı yapanlar, internetten ilan verenler, emlakçıda tamir yapanlar, mahalle arasında dükkan açanlar, yolunuza çıkan korsan yazılımcılar, aklınıza gelen her yerdeler.

TARİFESİ PAZARLIKLA

Bunun nedeni ise artan taleple bilgisayar tamirciliğinin kazançlı işlerden görülmesi. 50 liradan bin liraya kadar uzanan fiyat aralığında hizmet verenlerin tarifesi ise ‘Ben daha ucuza yaparım abi’ şeklinde belirleniyor. Sadece internetteki şikayet sitelerinde sayısız mağduriyeti görebilirsiniz. Pazarlıkla biten fiyatlara bakacak olursak, işletim sistemi yükleme 40 lira; Arıza tespiti 5lira; bilgisayar toplanması 60 lira.

İNTERNETTE SAYISIZ İLAN

İstanbul’da korsan ürünlerin satıldığı yerlerin başında Kadıköy, Eminönü ve Mecidiyeköy gibi semtler geliyor Birçoğunu sokağınızdan tanırsınız. Buna yazılımcılar eklenince kayıtdışılığın boyutları daha da artıyor. İnternete sayısız ilan verenlerin vaatlerini unutmayalım. Tüketici dernekleri ve bilişim uzmanları sorun yaşanmaması ve para kaybı olmaması için yetkili servislerden hizmet alınmasını öneriyor.

  • Kolay gelir kapısı gibi görünüyor

    İşin piyasasından öğrendiğimize göre kazançlar ortalama büyüklükteki bir iş ye- rinde 25 bin liranın altına düşmüyor. Biraz teknolojiden anlayıp, kurulum yapabilen ya da tamire elim yatkın diyenlerin kendine dükkan açtığı, internet kafelerin, emlakçıların ve kıraathanelerin ek gelir için ilan astığı bir sektörden bahsediyoruz. Piyasada internetten ve bireysel çalıştığınızda bile 5 bin lirayı bulan gelir sağlayabilirsiniz.
  • Korsan ürün bağımlısıyız
  • Business Sortware Alliance (BSA) araştırmasına göre, Türkiye’de korsan yazılım kullanma oranı yüzde 65 civarında olup, ülkemiz insanı ‘Yeni hangi yazılım çıkarsa çıksın ayrım yapmadan alanlar’ kategorisinde dünyada üst sıralarda yer alıyor. İşin ilginç tarafı korsan yazılım tüketicimiz; satıcıların aksine ekonomi ve eğitim düzeyi bakımından ülke ortalamasının hayli üzerinde.

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