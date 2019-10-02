Ekonomi Geleceği Yazan Kadınları dünya dinledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Geleceği Yazan Kadınlar’ı dünya dinledi

Turkcell’in Geleceği Yazan Kadınlar projesi, Birleşmiş Milletler Haftası’nda New York’ta anlatıldı. Turkcell kadınların teknoloji alanında istihdamını ve girişimciliğini artırmak amacıyla başlattığı Geleceği Yazan Kadınlar projesi ile örnek iş modeli olarak bir kez daha dünyanın karşısına çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Barbaros Yiş
Ömer Barbaros Yiş

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, 27 Eylül’de ABD’nin New York kentinde Business Call to Action (BCtA) 9’uncu yıllık forumu kapsamında düzenlenen panele konuşmacı olarak katılarak, bu konuda elde ettikleri uzmanlık ve tecrübelerini etkileyici bir sunumla dile getirdi.

YENİ FIRSATLAR OLUŞTURUYOR

Katılımcılar düşük gelirli kadınların iş hayatına kazandırılmasıyla şirketlerin, tedarikçilerin ve müşterilerin kazanımları ile ilgili bilgi aktarmanın yanı sıra bu entegrasyonun iş modellerine etkilerini ele aldı. Panelde konuşan Ömer Barbaros Yiş, “Sanayi 4.0 ile hızla değişen iş yaşamında, kadınların geleceğin mesleklerinde yer alabilmeleri için şirketlere büyük görevler düşüyor. Teknoloji üreterek fark yaratan nesiller yetiştirmek, bu alanda girişimciliği ve istihdam kapasitesini artırmak amacıyla başlattığımız Geleceği Yazan Kadınlar projemiz, hayata geçtiği günden beri kadınların gelir elde etmesi ve ekonomik bağımsızlıklarını artırması için yeni fırsatlar oluşturuyor. Bugüne kadar 3 bine yakın kadına ulaşan projemiz bu yıl 8 farklı ülkeden katılımcıyla dünyaya açıldı” dedi.

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