Geleceği Yazan Kadınlar’ı dünya dinledi

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, 27 Eylül’de ABD’nin New York kentinde Business Call to Action (BCtA) 9’uncu yıllık forumu kapsamında düzenlenen panele konuşmacı olarak katılarak, bu konuda elde ettikleri uzmanlık ve tecrübelerini etkileyici bir sunumla dile getirdi.

YENİ FIRSATLAR OLUŞTURUYOR

Katılımcılar düşük gelirli kadınların iş hayatına kazandırılmasıyla şirketlerin, tedarikçilerin ve müşterilerin kazanımları ile ilgili bilgi aktarmanın yanı sıra bu entegrasyonun iş modellerine etkilerini ele aldı. Panelde konuşan Ömer Barbaros Yiş, “Sanayi 4.0 ile hızla değişen iş yaşamında, kadınların geleceğin mesleklerinde yer alabilmeleri için şirketlere büyük görevler düşüyor. Teknoloji üreterek fark yaratan nesiller yetiştirmek, bu alanda girişimciliği ve istihdam kapasitesini artırmak amacıyla başlattığımız Geleceği Yazan Kadınlar projemiz, hayata geçtiği günden beri kadınların gelir elde etmesi ve ekonomik bağımsızlıklarını artırması için yeni fırsatlar oluşturuyor. Bugüne kadar 3 bine yakın kadına ulaşan projemiz bu yıl 8 farklı ülkeden katılımcıyla dünyaya açıldı” dedi.