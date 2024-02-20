Girişimci tarımsal üretime yöneldi

Ülkemizde tarımsal alanda faaliyet gösteren girişimlerin sayısı hızla artarken, üreticilere yönelik finansman havuzunu her geçen gün genişleten bankacılık sektörü de girişimcilere birbirinden farklı finansman çözümleri sunmaya başladı. Halihazırda temelleri yeni atılan tarım bankacılığında girişimcilere yönelik çözümlerin sayısı da günden güne çeşitlenmeye başladı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) özelinde sunulan girişimci desteklerinin yanı sıra, bankaların girişimcilere özel oran ve vadelerle sağladığı finansman aynı zamanda girişimcileri de iştahlandırdı. Bu alanda yeni iş fikirlerinin oluşmasında güçlü destek ve finansman mekanizması büyük rol oynadı.

YENİ İŞ KURANA DA İŞİNİ BÜYÜTENE DE DESTEK

Halihazırda bankalar genç girişimci sayısının artırılması, tersine göçün hızlandırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilere 1 milyon liraya kadar kredi imkanı sunuyor. Süt hayvancılığından besiciliğe, serada sebze üretiminden tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine kadar birçok farklı alanda girişimler tarım bankacılığı kapsamında destekleniyor. Bununla birlikte mevcut işletmeler için ise, canlı hayvan alımından sera inşasına, ekipman alımından işletme giderlerine kadar finansman imkanı dikkat çekiyor.

ÜRETİMİ KISA SÜREDE KATLAYABİLİRSİNİZ

Bu sayede mevcut tarım işletmeleri de sağlayacakları cazip kredilerle işlerini büyüterek üretimin katlama imkanına sahip oluyor. Tarımsal finansmanda akıllı üretim modellerini önceliklendiren bankalar, bu sayede üretimi artırırken ürün kaybını da önlemeyi amaçlıyor. Bankacılık sektörü aynı zamanda üretimini modernize etmeyi amaçlayan üreticilere de rehberlik hizmeti veriyor. Üretimden depolamaya kadar her aşamada çiftçinin bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Özellikle iklim değişikliğinin etkilerinin iyiden iyiye arttığı günümüzde, sulama sistemlerinin modernize edilmesi hayati önem taşıyor. Bu alana yönelik olarak üreticilere hem eğitim veriliyor hem de finansman çözümleri üretiliyor.

Tarımda teknoloji kullanımı yaygınlaşıyor

Modern tarımsal girişimcilik fikirlerine çeşitli örnekler halinde değinmek mümkün. Tarımda girişimcilik örnekleri konusunda birçok imkana sahip olan Türkiye'de bu örneklerin başında klasik olarak ürün yetiştirmek geliyor. Sermaye düzeyine ve yerel taleplere göre ürün yetiştirmek, en yaygın örneklerden biri olarak öne çıkarken, son dönemlerde tarımda girişimcilik örnekleri daha çok modern tekniklerle desteklenmeye başlandı. Bununla birlikte dünya genelinde de tarımda teknolojinin kullanımı konusu önem kazanmaya başladı.







