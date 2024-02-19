Lanse edildiği ilk günden itibaren büyük beğeni kazanan ve gayrimenkul sektörünün en önemli yatırımları arasında yer alan Tema İstanbul 2’de yaşam başladı. 2 bin 280 konut ve 70 villadan meydana gelen proje, daha önce aynı bölgede Tema İstanbul ve Tema İstanbul Bahçe projeleriyle binlerce aileyi ev sahibi yapan Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş Adi Ortaklığı’nın imzasını taşıyor.





HAYALLERİN ÖTESİNDE BİR YAŞAM

Birbirinden farklı büyüklükteki dairelerle birlikte villalardan oluşan Tema İstanbul 2, tüm ihtiyaçlara yanıt verecek konseptte tasarlandı. Sahip olduğu detaylarla yaşam kalitesini en üst düzeye çıkaracak Tema İstanbul 2 projesinde çocukların gönül rahatlığıyla oynayabileceği oyun alanlarından spor alanlarına, hayat standartlarını yükseltecek özenle hazırlanmış peyzajdan yürüyüş parkurlarına, kalite ve konforun hayatın her alanında hissedileceği ev teknolojilerinden etkinlik alanlarına varana kadar çok sayıda alternatif tek çatı altında sunuluyor.

HAYATIN MERKEZİNDE, ULAŞIMIN KALBİNDE

İstanbul’un en özel projelerinin başında gelen ve satışa çıktığı ilk günden itibaren konut alıcısının büyük bir teveccühüyle karşılaşan Tema İstanbul 2, bulunduğu konum itibariyle de site sakinlerine üst düzey bir lokasyon avantajı sunuyor. Basın Ekspres ve TEM Otoyolu’yla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı bağlantı yollarının yanı başında yer alan Tema İstanbul 2, yapımı planlanan metro hattıyla da ulaşım alternatiflerinin tam merkezinde konumlanıyor. Ayrıca proje çevresinde Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumları, modern hastaneler ve üniversiteler gibi merkezler de yer alıyor.





VADE FARKSIZ ÖDEME FIRSATI TEMA İSTANBUL 2’DE

Geniş peyzaj alanları, eşsiz lokasyonu ve az katlı mimarisiyle çevreye saygılı bir konsepte sahip olan Tema İstanbul 2’de satışı devam eden son daireler için cazip ödeme modelleri yer alıyor. 1+1’den 4+1’e varan alternatif konut seçeneklerinin bulunduğu projede yüzde 30 peşin, kalanı vade farksız tamamlama imkanı sunuluyor.

İSTANBUL’UN YENİ BULUŞMA NOKTASI TEMA WORLD OLACAK