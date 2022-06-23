Ekonomi Google açıkladı Türkiye Avrupanın en çok gelişme gösteren ülkesi oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Google açıkladı: Türkiye Avrupa'nın en çok gelişme gösteren ülkesi oldu

Google, Çok Kanallı Perakende Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre Türkiye'de çok kanallı alışveriş deneyimi büyük gelişme gösterdi.

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Haber Merkezi Diğer
Google açıkladı: Türkiye Avrupanın en çok gelişme gösteren ülkesi oldu
Google

Google, Covid-19’un etkisini kaybetmesiyle birlikte değişen tüketici alışkanlıkları hakkında son durumu incelemek için Çok Kanallı Perakende Araştırması gerçekleştirdi.

  • Çok kanallı alışveriş nedir?
  • Perakende şirketlerinin, online ve fiziksel satışları birlikte yürüttüğü alışveriş modeline adı veriliyor.

137 ülke mercek altında

Türkiye, Almanya, Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya’dan 137 perakendecinin fiziksel mağazalarından ve çevrimiçi kanallardan yapılan alışverişleri incelendi. Araştırma kapsamında çok kanallı müşteri deneyimi mobil öncelikli bir yaklaşımla incelendi ve satın alma ve iade de dahil olmak üzere çevrimiçi, sipariş karşılama, müşteri hizmetleri ve mağaza içi deneyimleri değerlendirildi.

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Google: “Türkiye’de çok kanallı alışveriş deneyimi gelişti”

Çok Kanallı Perakende Araştırması’na göre Türkiye’de çok kanallı alışveriş deneyimi 2019’a kıyasla büyüme gösterdi. Avrupa’da en çok gelişme gösteren ülke oldu.

Google’ın belirttiğine göre Türkiye; sipariş sonrası iletişim, çevrimiçi kanalların mağazada tanıtılması, ücretsiz teslimat ve iade konularında Avrupa standartlarının üzerine çıkmayı başardı. Türkiye’deki perakendecilerin %36'sı çevrimiçi hizmetlerini tanıtma konusunda tam puan alırken, %43'ü yarım puan aldı.

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Perakendecilerin %86'sı ücretsiz teslimat seçeneklerinin bir çeşidini sunarken, %71'i ücretsiz ve kolay iade hizmeti sundu. Donanımhaber'de yer alan habere göre, bunun yanı sıra Türkiye, bazı sektörlerde mağaza içi stok kontrolü, e-faturalar ve bunların farklı kanallarda kullanımı alanlarında da ön plana çıkmayı başardı.

Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 62’si çok kanallı alışverişi tercih ediyor. Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 91’i mağazadan alışveriş yapmadan önce online olarak araştırma yapıyor.

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Sadece online alışverişi tercih eden tüketiciler, neden online alışverişi tercih ettiği hakkındaki soruya şu yanıtları veriyor:

  • - Ürün incelemelerini okuyabilirim (%79)
  • - Ödeme şeklim konusunda daha esnek olabilirim
  • - Seçmek ve satın almak çok kolay (%78)

Sadece mağazayı tercih eden tüketiciler ise bu tercihin gerekçesi olarak şu cevapları veriyor:

  • - Ürünlere göz atmak ve seçmek daha kolay (%87)
  • - Satın almadan önce bir şeyleri görebilir ve dokunabilirim (%79)

Google Earth'ten flamingo gözlemi
FOTOĞRAF 9
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Türkiye'de flamingoların üreme ve yaşam alanı açısından büyük önem taşıyan İzmir-Gediz Deltası'ndaki flamingolar, Google Earth üzerinden elde edilen uydu görüntüleriyle fotoğraflandı.<br>
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Flamingo sürülerinin görüntüsünü Google Earth'ten sağlayan kuş gözlemcisi veteriner hekim Gökçe Coşkun, “Flamingoların dünyadaki en büyük üreme noktalarından biri Türkiye. Türkiye'de de en çok Tuz Gölü ve Gediz Deltası'nda üreme gösteriyorlar. Bu alanlarda yıl boyu göç etmeyen, konaklayan flamingolar da var. Göçle birlikte Afrika'da kışı geçirenler, Tuz Gölü ve Gediz Deltası'na gelerek burada üreme gerçekleştirip, yavrularını büyütüyor\" dedi.<br>
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\"BÜYÜK TOPLULUKLARI BİLE GÖRMEK MÜMKÜN\"<br><br>Koloni halinde üreme ve göç davranışları sergilediği için flamingoların büyük sürüler oluşturduklarını anlatan Coşkun, “Bu büyük toplulukları uydudan bile görmek mümkün olabilmekte. Google Earth üzerinden de Gediz Deltası'ndaki flamingo sürüleri gözlemlenebilmekte. Örneğin Tuz Gölü'nde geçen yıllarda kuraklığa bağlı ciddi düzeyde flamingo ölümüyle karşılaşmıştık. Bunların takibini uydu üzerinden bile yapmak artık günümüzde mümkün. Bu tür yeni, kuraklığa bağlı yaşanabilecek sorunlar veya ölümlerin önüne geçmek için Google Earth üzerinden uydu takibi ve direkt arazide takiplerinin yapılması gerekli\" diye konuştu.
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DÜNYADA FLAMİNGO SAYISI 790 BİN<br><br>Dünyadaki flamingo sayısının 790 bin olduğunu, bunların önemli kısmının da Türkiye'de üreme yaptığını kaydeden Coşkun, “Bu türler biraz daha asitli, alkali sularda yaşamlarını sürdürmekte ve buralarda üreme gerçekleştiriyor. Ülkemizde de Gediz Deltası, Konya Kulu, Tuz Gölü, Burdur Yarışlı Gölü gibi alanlarda çok sayıda flamingoyu görmekteyiz. Gediz Deltası, yaban hayatı açısından oldukça verimli. Şehir hayatı içerisinde kalmış olmasına, giderek alanı daralmış olmasına rağmen hala birçok kuş türünü barındırıyor. Gediz Deltası'nda flamingoların üremeleri için üreme adaları yapıldı. Burada 15 bine yakın flamingo kuluçkaya yatıp üreme gerçekleştiriyor. Yılda 10 bine yakın yavru çıkıyor\" dedi.
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DRON ÇEKİMİ STRESE SOKUYOR<br><br>Birçok kişi veya bazı gözlemcilerin kullandıkları dronları kuşlara yakın uçurmaları nedeniyle flamingoların aşırı stres yaşadığını da dile getiren Coşkun, “Şu an çok fazla dron sahibi var ve bilinçsiz şekilde flamingoların üzerine sürülebiliyor. Özellikle üreme adasının çok yakınında uçurabiliyorlar. Bu da hayvanlarda büyük stres yaratıyor. Yaban hayatındaki canlılara direkt zarar vermek onları öldürmek değil sadece, onları sürekli strese maruz bırakmamız da büyük sıkıntılara yol açıyor. Onun için bu tür uydu görüntülerinden yararlanmak çalışmaları kolaylaştıracak, dron kullanmanın yerine alternatif de olabilir\" diye konuştu.
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Gökçe Coşkun
Google Earth'ten flamingo gözlemi
Türkiye'de Gediz Deltası'ndaki flamingo sürüleri, Google Earth üzerinden elde edilen uydu görüntülerine yansıdı. Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan veteriner hekim Gökçe Coşkun, Google Earth'ten yaptığı flamingo gözleminin, alanın korunması için sürekli takip açısından önemli olduğunu söyledi.


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