Google açıkladı: Türkiye Avrupa'nın en çok gelişme gösteren ülkesi oldu

Google, Covid-19’un etkisini kaybetmesiyle birlikte değişen tüketici alışkanlıkları hakkında son durumu incelemek için Çok Kanallı Perakende Araştırması gerçekleştirdi.

Çok kanallı alışveriş nedir?

Perakende şirketlerinin, online ve fiziksel satışları birlikte yürüttüğü alışveriş modeline adı veriliyor.

137 ülke mercek altında

Türkiye, Almanya, Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya’dan 137 perakendecinin fiziksel mağazalarından ve çevrimiçi kanallardan yapılan alışverişleri incelendi. Araştırma kapsamında çok kanallı müşteri deneyimi mobil öncelikli bir yaklaşımla incelendi ve satın alma ve iade de dahil olmak üzere çevrimiçi, sipariş karşılama, müşteri hizmetleri ve mağaza içi deneyimleri değerlendirildi.

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Google: “Türkiye’de çok kanallı alışveriş deneyimi gelişti”

Çok Kanallı Perakende Araştırması’na göre Türkiye’de çok kanallı alışveriş deneyimi 2019’a kıyasla büyüme gösterdi. Avrupa’da en çok gelişme gösteren ülke oldu.

Google’ın belirttiğine göre Türkiye; sipariş sonrası iletişim, çevrimiçi kanalların mağazada tanıtılması, ücretsiz teslimat ve iade konularında Avrupa standartlarının üzerine çıkmayı başardı. Türkiye’deki perakendecilerin %36'sı çevrimiçi hizmetlerini tanıtma konusunda tam puan alırken, %43'ü yarım puan aldı.

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Perakendecilerin %86'sı ücretsiz teslimat seçeneklerinin bir çeşidini sunarken, %71'i ücretsiz ve kolay iade hizmeti sundu. Donanımhaber'de yer alan habere göre, bunun yanı sıra Türkiye, bazı sektörlerde mağaza içi stok kontrolü, e-faturalar ve bunların farklı kanallarda kullanımı alanlarında da ön plana çıkmayı başardı.

Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 62’si çok kanallı alışverişi tercih ediyor. Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 91’i mağazadan alışveriş yapmadan önce online olarak araştırma yapıyor.

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Sadece online alışverişi tercih eden tüketiciler, neden online alışverişi tercih ettiği hakkındaki soruya şu yanıtları veriyor:

- Ürün incelemelerini okuyabilirim (%79)

- Ödeme şeklim konusunda daha esnek olabilirim

- Seçmek ve satın almak çok kolay (%78)

Sadece mağazayı tercih eden tüketiciler ise bu tercihin gerekçesi olarak şu cevapları veriyor:

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- Ürünlere göz atmak ve seçmek daha kolay (%87)

- Satın almadan önce bir şeyleri görebilir ve dokunabilirim (%79)