Teknoloji Googledan Türkiye açıklaması Muhalif sitelere öncelik veriliyor iddiasına yanıt
İNTERNET

Google’dan Türkiye açıklaması: Muhalif sitelere öncelik veriliyor iddiasına yanıt

İnternet arama motorlarında kullanıcıların yönlendirildiği iddiasına Google'dan yanıt geldi. Raporda, "Muhalif görüşlere ve muhalif sitelere öncelik veriliyor'' eleştirisine de cevap verildi. Google; sistemlerinin siyasi eğilim gibi öznel kavramların analizi için tasarlanmadığını savundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Google’dan Türkiye açıklaması: Muhalif sitelere öncelik veriliyor iddiasına yanıt
Foto: Arşiv.

Google, Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'na 36 sayfalık bir rapor gönderdi. Raporda, arama motorunun nasıl işlediği, algoritmaların nasıl çalıştığı ve veri güvenliğine dair bilgiler yer aldı.

  • TRT Haber'deki bilgilere göre Türkiye'ye özgü bir algoritmanın olmadığının yer aldığı raporda, kullanıcılara mümkün olan en ilgili sonuçların sağlandığına dikkat çekildi.

Arama sonuçlarını siyasi amaçlarla saptırmak Google faaliyetlerine zarar verir vurgusu yapıldı.

"KİŞİSEL VERİLER SATILMADI"

Şirket, algoritmaların güncel olaylara ilişkin bir içeriğin doğru veya yanlış olup olmadığını belirlemediğini ifade etti.

Raporda, "Muhalif görüşlere ve muhalif sitelere öncelik veriliyor'' eleştirisine de cevap verildi. Google; sistemlerinin siyasi eğilim gibi öznel kavramların analizi için tasarlanmadığını savundu.

Dezenformasyonla mücadelede 3 kriteri göz önünde tutulduğu anlatıldı. Raporda, geçen yıl 6 milyondan fazla yanıltıcı içeriğin Youtube'dan kaldırıldığı da açıklandı.

Raporda kişisel verilerin asla satılmadığının da altı çizildi. Kişisel verilerin elde edilme girişimlerinin de yenilikçi teknolojilerle engellendiği kaydedildi.

Demir Kubbeyeihtiyacımız var

Demir Kubbe'ye
ihtiyacımız var

Rus bombardımanına karşı Ukrayna harekete geçti.
İranda yolcutreni raydan çıktı

İran'da yolcu
treni raydan çıktı

Çok sayıda ölü ve yaralı var.
Konutta dikkat çeken öneri: Fiyatlar yarı yarıya inebilir

​Zafer Partisi, İyi Parti ve CHP'nin körüklediği ırkçılık dalgası silahlı saldırıya dönüştü.

​Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ek gösterge tablosunu paylaştı.

​Yerli Formula aracı görücüye çıktı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadele mesajı verdi.

Beş araç zarar gördü olası bir faciadan dönüldü.

​Köprüde beklerken dehşeti yaşadı.

​Siparişi bırakıp dönen kurye şoke oldu.

​Türkiye, terör örgütleri ile arasına mesafe koymadan NATO'ya üye olmalarını istemiyor.

​Örgüt, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla ağır darbe aldı.

​Ukrayna'daki savaşın kurbanı oldular.

​Gösterge müjdesine tam destek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.