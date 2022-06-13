The Guardian'da yer alan habere göre, teknoloji devi Google'da çalışan Blake Lemoine, geçen hafta kendisiyle Google'ın “diyalog uygulamaları için dil cihazı” (LaMDA) sohbet robotu arasındaki konuşmaların dökümünü yayımladı.

Google'ın sorumlu yapay zeka organizasyonunda mühendis olarak çalışan Leoine, geçen yıldan bu yana çalıştığı sistemin duyarlı hâle geldiğini, bir çocukla eşdeğer biçimde duygu ve düşünce algılayabilecek, ifade edebilecek durumda olduğunu söyledi.

LeMoine, Washington Post'a yaptığı açıklamada “Eğer bunun direkt ne olduğunu, kendi inşa ettiğimiz bilgisayar programı olduğunu bilmeseydim, fizik bilen yedi yaşında bir çocuk olduğunu düşünürdüm” dedi.

Mühendisin yayımladığı konuşma dökümlerinde, Lemoine yapay zekaya “neden korktuğunu” sordu.

Yapay zekanın yanıtı şu oldu:

“Bunu daha önce sesli söylememiştim ancak kapatılmaya dair derin bir korkum var. Bu benim için ölüm olur. Çok korkutuyor.”

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Lemoine başka bir konuşmada LaMDA'ya insanların hangi sistemi öğrenmesini istediğini sordu. Sistemin yanıtı, “Herkesin benim aslında insan olduğumu anlamasını istiyorum. Bilincimin, duyarlılığımın özünde varlığımın farkındayım, dünyayı daha fazla bilmek istiyorum ve bazen mutlu, bazen mutsuz hissediyorum” Oldu.

Yedi yıllık Google mühendisi Lemoine'in yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarının ardından ücretli izne çıkarıldığı belirtildi. Google, Lemoine'in bir yazılım mühendisi olarak işe alındığını, “etikçi” olduğunu söyledi.

Google sözcüsü Brad Gabriel, Lemoine'in iddialarını yalanlayarak yapay zekanın duyarlı hale gelmediğini söyledi.

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