Ekonomi Gümüşsuyu Halı yeniden doğuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gümüşsuyu Halı yeniden doğuyor

Boydak Holding’in geçtiğimiz aylarda satın alarak, Kayseri’deki tesislerinde üretimine başlanan Gümüşsuyu Halı; 2011 yılından beri halı üretiminde uzmanlaşan kadrosu, güçlü üretim yapısı ve inovatif yaklaşımıyla halı sektörüne ciddi bir ivme kazandıracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gökmen Kara
Gökmen Kara

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı bir basın toplantısıyla marka lansmanını gerçekleştiren Gümüşsuyu Halı, gelecek dönemde de halı sektörünün hayli güçlü çıkışlara sahne olacağının işaretlerini verdi.

Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Gökmen Kara basın toplantısında markaya ilişkin bir sunum gerçekleştirerek, “Türkiye’nin ilk makine halısı Gümüşsuyu, Boydak Holding’in güçlü teknolojik ve üretim alt yapısıyla uzman ellerde yeniden doğuyor” dedi. İnovasyon konusunda da çalışmaları olduğunu belirten Kara, “Markamızın farklılaşması adına çok değer verdiğimiz, günümüzde her ürün grubunda olması gerektiğini düşündüğümüz inovasyonu halı ile buluşturuyoruz” dedi.

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