Hayat Dostluk hastanesi hazır
GENEL SAĞLIK

Dostluk hastanesi hazır

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi, ekimde hasta kabulüne başlayacak.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi 'nin odasından bir görüntü
Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi 'nin odasından bir görüntü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nijer ziyaretinde talimatını verdiği ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde inşası ve donanımı TİKA tarafından tamamlanan 44 yataklı Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nde hasta kabulü için son hazırlıkların yapıldığını belirtti. Koca, şunları kaydetti:

31 TÜRK PERSONELİ GÖREVDE OLACAK

Toplam 30 tonluk ilaç ve tıbbî malzeme, askerî kargo uçağı ile başkent Niamey’e gönderildi.

“Türkiye ile Nijer hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında yapımı tamamlanan Nijer-Türkiye Dostluk Hastanemizde ekim ayında hasta kabulüne başlanacak. Hafta başında sağlık ekibimizi ve toplam 30 tonluk ilaç, serum, tıbbi sarf malzemesi ve sterilizasyon ürünlerini, Milli Savunma Bakanlığımız tarafından tahsis edilen askeri kargo uçağı ile başkent Niamey’e gönderdik. 5 bin 840 metrekare arazi üzerine kurulu hastanemizde 31 Türk personele ilaveten Nijerli sağlık çalışanları görev yapacak. Üç yıl süreyle bakanlığımız ve Nijer Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından ortak işletme modeliyle hizmet verecek hastane, sonrasında Nijer’e devredilecek” Koca, hastanenin Nijer halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlarına şifa veren bir merkez olması temennisinde bulundu.

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