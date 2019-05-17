Halk Emeklilik annelerin de geleceğini güvenceye alıyor

Halk Emeklilik Çalışkan Ev Hanımları planı, kadınların küçük tasarruflarla büyük birikimler yapmalarına olanak veriyor. Plan sayesinde geleceğine yatırım yapmak isteyen kadınlar katkı payı, yönetim gider kesintileri ve giriş aidatı avantajlarıyla BES’ten faydalanma ve gelecek için birikim yapma imkânı buluyor. Ayda minimum 138 lira ödeyerek dahil olunabilen Çalışkan Ev Hanımları Planı küçük bütçelerle tasarrufun önünü açmak için standart oluyor.

HALKIMIZIN SİGORTASI ANNELER

Halk Emeklilik tarafından sunulan avantajlarla beraber annelerin küçük yatırımlarla hem kendilerinin hem de çocuklarının geleceklerini güvence altına alabileceklerini ifade eden Halk Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sağlam, “Toplumumuzda annelerimizin çok ayrı bir yeri var. Ülkemizdeki her anne, çocuklarının adeta hayattaki en büyük sigortası. Biz de Halk Emeklilik olarak, Çalışkan Ev Hanımları planımız ile annelere küçük tasarruflarla gelecek için birikim oluşturma ve ekonomik güçlerini artırma şansı sağlıyoruz. Bunun yanında Eğitim Destek Sigortası ürünümüz ile annelere, çocuklarının eğitim hayatını ve dolayısıyla geleceğini garanti altına almaları için çok değerli bir araç sunuyoruz” diye konuştu.

Halk Emeklilik’in, Halkbank şubelerinde hizmete sunulan ürünü ile hem anne hem de babalara çocuklarının eğitim ve gelişim konularında avantajlı hizmetler sunuyor.

Halkbank müşterilerine özel olarak tasarlanan Eğitim Destek Sigortası’nda öğrencinin sadece masrafları karşılanmakla kalmıyor; etüt, hobi ve dil kurslarında %30’a kadar ulaşan indirimler, kariyer yönetimi desteği, çocuk/ergen psikolojisi eğitim danışmanlık hizmeti ve 7/24 sağlık danışma hattı hizmeti veriliyor. Böylece Halk Emeklilik sadece riskin gerçekleştiği ve eğitimin kesintiye uğradığı zaman değil, eğitim ve kariyer boyunca sigortalının yanında oluyor.

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