Kuveyt Türk’ten dev sukuk ihracı

Kuveyt Türk, son bir ayda 765 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Bu yılın ilk 5 ayındaki sukuk ihraç hacmi 2,6 milyar liraya ulaştı.

SUKUK PİYASASINI BÜYÜTECEK

Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı R. Ahmet Albayrak yaptığı yazılı açıklamada, reel ekonominin sağlam bankası olarak kira sertifikaları gibi yatırım araçlarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına büyük önem verdiklerini kaydederek, “Kira sertifikalarına yönelik farkındalığın artması ve katılım esaslı emeklilik ve yatırım fonlarının büyümesine paralel olarak piyasa yapıcısı kimliğimizle pazarın büyümesi ve gelişmesi adına sukuk ihraçlarımızı giderek artırıyoruz” şeklinde konuştu.

2018’DE 5,1 MİLYARLIK İHRAÇ YAPMIŞTI

Kuveyt Türk olarak geçen sene yurt içinde bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 120’lik bir artışla toplam 5,1 milyar lira tutarında 27 adet sukuk ihracı gerçekleştirdiklerini bildiren Albayrak, “Aralık 2018’de Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 7 milyar liralık limit dahilinde 30 Nisan’da 410 milyon liraya ve 10 Mayıs’ta 355 milyon liraya olmak üzere toplamda 765 milyon lira tutarında kira sertifikası ihraç ettik. Bu sene toplam sukuk ihraç hacmimiz 2,6 milyar liraya ulaştı” dedi.