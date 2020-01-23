Ekonomi Hamsi ihracatı geçen yıl 9,7 milyon dolar kazandırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hamsi ihracatı geçen yıl 9,7 milyon dolar kazandırdı

Hamsi ihracatı geçen yıl 9,7 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den 2019'da 21 ülkeye 1996 ton hamsi ihraç edildi. DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, "Hamsi ihracatı 2019 yılında da yüzleri güldürdü ancak küresel ısınma ve denizlerdeki kirlilik gelecek açısından ihracatçıyı endişelendiriyor." dedi.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin hamsi ihracatı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 artarak 1996 ton olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin hamsi ihracatı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 artarak 1996 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye'den 2019'da 21 ülkeye 9 milyon 711 bin 116 dolar tutarında hamsi ihracatı yapıldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin hamsi ihracatı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 artarak 1996 ton olarak gerçekleşti.

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Hamsi dış satımından 2019'da 9 milyon 711 bin 116 dolar gelir sağlandı. Bir önceki yıl 1973 ton hamsi ihraç edilerek 9 milyon 477 bin 209 dolar elde edilmişti.

En fazla hamsi ihracatı 3 milyon 457 bin 317 dolarla Fransa'ya yapıldı. Bu ülkeyi 3 milyon 83 bin 265 dolarla Belçika, 1 milyon 24 bin 40 dolarla ABD, 701 bin 339 dolarla Almanya ve 505 bin 922 dolarla İspanya izledi.

Geçen yıl bir önceki yıldan farklı olarak Ukrayna, Somali ve Suriye'ye de hamsi satışı yapılması dikkati çekti.

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"2020'de hamsi ihracatının daha üst noktalarda gerçekleşmesini umuyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı açıklamada, geçen yılki hamsi ihracatının dondurulmuş ve işlenmiş ürün olarak 2018 yılı seviyelerinde gerçekleştiğini, bu yıl ihracatın daha üst noktalarda gerçekleşmesini umduklarını ifade etti.

Gürdoğan, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tüm canlılar gibi hamsiyi de etkilediğini, bilinçsiz avlanma ve denizlerdeki kirliliğin de etkisiyle balık rekoltesinin düştüğünü belirterek, "Bu durum doğal olarak üretim ve ihracat rakamlarına olumsuz yansıyor." dedi.

Hamsi ihracatı 2019 yılında da yüzleri güldürdü

Çevre kirliliğinin önlenmesinin önemine dikkati çeken Gürdoğan, şunları kaydetti:
"Toplumun tüm katman ve paydaşlarının bu durumun bilincine vararak, kendi elimizle yok ettiğimiz dünya doğal yaşamını düzeltmemiz gerekiyor. Hamsi ihracatı 2019 yılında da yüzleri güldürdü ancak küresel ısınma ve denizlerdeki kirlilik gelecek açısından ihracatçıyı endişelendiriyor."
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