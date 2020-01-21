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İSTANBUL

Trabzon haberleri: Hamsi, pide ile buluştu!

Hamsi, pide ile buluştu: Vatandaşların beğenisini kazandı

Besteleyip seslendirdiği şarkılar ile bilinen Trabzonlu ses sanatçısı Resul Sarıkoç, yaptığı hamsili pide ile vatandaşların beğenisini kazandı. Trabzon tereyağı ile pişen hamsili pideyi yiyen vatandaşlar farklı ve çok lezzetli olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Hamsili pide Beylikdüzü Yakuplu mahallesindeki yerinde gastronomi meraklılarını bekliyor.
Hamsili pide Beylikdüzü Yakuplu mahallesindeki yerinde gastronomi meraklılarını bekliyor.

Hamsili pideyi pişirmek için fırının başına geçen Resul Sarıkoç bir yandan seslendirdiği Karadeniz türküleriyle kulaklara hitap ederken, diğer yandan pişirdiği pidelerle midelere hitap ediyor. Pidenin yapımında ilk olarak içine söğüş şeklinde doğranmış soğanlar özenle diziliyor. Ardından kılçıkları temizlenmiş hamsiler pidenin içerisine sırayla yerleştiriliyor.

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Pidenin ortasına ise Trabzon’dan gelen tereyağı koyulup fırına veriliyor. Hamsili pide isteğe göre, açık yuvarlak, uzun açık ve kapalı şekilde hazırlanıyor. Hamsili pideyi ilk defa yiyen vatandaşlar, çok farklı ve lezzetli olduğunu ifade etti. Hamsili pide Beylikdüzü Yakuplu mahallesindeki yerinde gastronomi meraklılarını bekliyor.

Trabzon tereyağı ile pişen hamsili pideyi yiyen vatandaşlar farklı ve çok lezzetli olduğunu ifade etti.

“Müşterilerden olumlu tepkiler aldık”

Besteleyip seslendirdiği şarkılar ile bilinen ses sanatçısı Trabzonlu Resul Sarıkoç, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Hamsili pideyi yaptıktan sonra müşterilerden çok olumlu tepkiler aldık. Pideyi yapmak için önce hamurumuzu açıp altına söğüş şeklinde hazırladığımız soğanlarımızı diziyoruz, kılçıkları alınmış hamsileri güzelce soğanların üzerine dizip fırına veriyoruz. Fırında pişirirken Trabzon tereyağı kullandığımız için farklı bir lezzet oluyor. Kıbrıslı bir müşterimiz tadını çok sevdiğini söyledi. Yaptığım yemeklere içimdeki müzik sevgisini aşılayarak daha güzel bir lezzet katıyorum.”

“Trabzonluyum ilk defa böyle bir pide yedim”

Herkesin hamsili pidenin tadına bakması gerektiğini belirten Ali Hasanoğlu, “Trabzonluyum ilk defa böyle bir pide yedim. Çok lezzetli ve çok hoşuma gitti böyle bir pidenin yapılması. Bildiğimiz pidelere benzemiyor ve lezzeti de çok güzel. İlk defa tattığım bir lezzetti, ancak çok beğendim, herkese tavsiye ederim” dedi.

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“Bu pideyi yiyebilmek için Fatih’ten buraya geldim”

Hamsili pideyi ilk defa yediğini ifade eden Davut Çebi, “Daha önce hamsili pide hiç yemedim. Burada hamsili pide yiyen bir arkadaşım bana tavsiye etmesiyle, sırf bu pideyi yiyebilmek için Fatih’ten buraya geldim. Tadı çok farklı, güzel bir lezzeti var” ifadelerini kullandı.

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