Ekonomi Yerli hamsi uzun bir aradan sonra tezgahlarda 10 TLden satılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sinap haberleri: Yerli hamsi uzun bir aradan sonra tezgahlarda!

Yerli hamsi uzun bir aradan sonra tezgahlarda: 10 TL’den satılıyor

Sinop’ta uzun zamandır tezgahlarda bulunan Gürcistan hamsisi yerini yerli hamsiye bıraktı. Balıkçı Cumhur Ünlü, “Teknelerimiz Tekirdağ taraflarında 3 bin 4 bin kasa yerli hamsi tuttular. Uzun bir zamandır tezgahlarımızda yerli hamsi yoktu. Birden geldi. Şuan tezgahlarımızda yerli hamsiyi 10 TL’den satıyoruz. Yerli hamsinin devamı için umudumuz var.“ dedi.

Haber Merkezi İHA
Tekirdağ açıklarında avlanan balıkçılar yaklaşık 30 ton yerli hamsi avladı.
Tekirdağ açıklarında avlanan balıkçılar yaklaşık 30 ton yerli hamsi avladı.

Sinop’ta balık tezgahlarını Gürcistan hamsileri süslerken, yerli hamsiler tekrardan tezgahlara geri döndü. Tekirdağ açıklarında avlanan balıkçılar yaklaşık 30 ton yerli hamsi avladı.

Balıkçı Cumhur Ünlü

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3 bin 4 bin kasa yerli hamsi tuttular.

Gürcistan’dan sonra yerli hamsicilik başladı

Yerli hamsi uzun bir aradan sonra tezgahlara geri döndü. Balıkçı Cumhur Ünlü, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Teknelerimiz Tekirdağ taraflarında 3 bin 4 bin kasa yerli hamsi tuttular. Uzun bir zamandır tezgahlarımızda yerli hamsi yoktu. Birden geldi. Bize de sürpriz oldu. Gürcistan’dan sonra yerli hamsicilik başladı. Hiç böyle bir durum beklemiyorduk. Bizim için yeni sezon başlamış gibi oldu. Şuan tezgahlarımızda yerli hamsiyi 10 TL’den satıyoruz. Yerli hamsinin devamı için umudumuz var.“

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