Havada trafik arttı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Genel Müdürü Eamonn Brennan, Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici'ye mektup göndererek, Türkiye'nin Ocak-Nisan 2019 dönemindeki uçak trafiği, uçuşlarda yaşanan gecikmeler ve IFR uçuşlarına ilişkin bilgilerini paylaştı. Buna göre, EUROCONTROL bu yılın tamamında Türkiye'nin hava trafiğinde yüzde 2,6, gelecek yıl ise yüzde 5,5 artış bekliyor.

UÇUŞLARIN YÜZDE 80,6'SI ZAMANINDA

Türkiye'de, tüm gecikme sebepleri dahil, yılın 4 aylık döneminde uçuşların yüzde 80,6'sı zamanında yapıldı. 25 milyondan fazla kapasiteye sahip havalimanları dikkate alındığında, varışlarda 15 dakikanın üzerinde yaşanan gecikmeler Atatürk Havalimanı'nda yüzde 29, İstanbul Havalimanı'nda yüzde 43, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yüzde 18 olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA ALMANYA VE RUSYA'YA

Türkiye'nin günlük en fazla uçuş gerçekleştirdiği ülkeler ise Almanya (102), Rusya (43), Suudi Arabistan (33), İngiltere (30), Fransa (25), İran (22), İtalya (22), Ukrayna (21), İsrail (18) şeklinde sıralandı. Brennan, mektubunda, Türkiye'nin operasyonel performansının memnuniyet verici olduğunu ve Avrupa şebekesine sağlanan katkının üst düzeyde gerçekleştiğini de vurguladı.



THY bal arısı gibi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY uçaklarının Türkiye semalarındaki yoğunluğunu gösteren bir haritayı Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Ekşi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Şükür diyorum. Zaman zaman havada kaç #THY uçağı olduğuna bakar moralım daha da yükselir, ülkem ile tekrar gurur duyarım. İşte her birinde şanlı bayrağımızı taşıyan #THY uçakları bir bal arısı gibi haritayı kaplıyor. Maşallah, kanadınıza kuş değmesin.”