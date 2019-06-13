Yine pas geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini beklendiği gibi yüzde 24’te tuttu. 8 aydır yüzde 24'te tuttuğu faizleri yine düşürmeyen Merkez Bankası, iş dünyasının faiz düşürme beklentisini pas geçti, ancak Para Politikası Kurulu açıklamasında örtülü bir faiz indirim işareti verildi.
Merkez Bankası, riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşu koruyacağını açıkladı. Karar metninde, “Fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar verilmiştir. Parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecek” ifadelerine yer verildi.
DOLAR 5,78’E GERİLEDİ
Para Politikası Kurulu'ndan yapılan duyuruda ekonomik verilerin rakamlara etkileri konusunda da görüş bildirildi.
- Yazılı metinde, “İyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir” denildi.
Kararın ardından 5,83'ü aşan dolar/TL, 5,77 seviyesine kadar indi. Kur karar sonrasında 5,80 ile 5,78 arasında dalgalandı.