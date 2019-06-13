Ekonomi Yine pas geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yine pas geçti

Merkez Bankası, 8 aydır yüzde 24’te tuttuğu faizleri yine indirmedi. İş dünyasının faiz düşürme beklentisini pas geçen Merkez Bankası, enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşu koruyacağını açıkladı. Karar sonrası kurlarda düşüş gözlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Merkez Bankası
​Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini beklendiği gibi yüzde 24’te tuttu. 8 aydır yüzde 24'te tuttuğu faizleri yine düşürmeyen Merkez Bankası, iş dünyasının faiz düşürme beklentisini pas geçti, ancak Para Politikası Kurulu açıklamasında örtülü bir faiz indirim işareti verildi.

Merkez Bankası, riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşu koruyacağını açıkladı. Karar metninde, “Fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar verilmiştir. Parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecek” ifadelerine yer verildi.

DOLAR 5,78’E GERİLEDİ

Para Politikası Kurulu'ndan yapılan duyuruda ekonomik verilerin rakamlara etkileri konusunda da görüş bildirildi.

  • Yazılı metinde, “İyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir” denildi.

Kararın ardından 5,83'ü aşan dolar/TL, 5,77 seviyesine kadar indi. Kur karar sonrasında 5,80 ile 5,78 arasında dalgalandı.

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