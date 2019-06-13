Ekonomi Kağıttaki cari açığı sıfırlarız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ormancılık sektöründen cari açığa 4 milyar dolarlık katkı

Kağıttaki cari açığı sıfırlarız

Tarım ve Orman Bakanlığı cari açık sorununu orman köylüsüne desteği arttırarak en aza indirecek. Bakan Pakdemirli, “Nihai hedefimiz, kağıt sektörü başta olmak üzere ülkemizin ahşap sektörünün hammadde ihtiyacının tamamını yerli kaynaklardan karşılamak, bu sayede yıllık yaklaşık 4 milyar dolar cari açığı ortadan kaldırmak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Nihai hedefimiz, kağıt sektörü başta olmak üzere ülkemizin ahşap sektörü hammadde ihtiyacının tamamını yerli kaynaklardan karşılamak bu sayede yıllık yaklaşık 4 milyar dolar cari açığı ortadan kaldırmaktır" dedi.

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşması'nın (TORSEB) açılışında yaptığı konuşmada, organizasyonun, ormancılık sektörünün ekonomik ve sosyal kapasitesinin artırılması, sektörün taleplerinin alınması, sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm üretilmesi için önem taşıdığını vurguladı.

DOĞRUDAN GELİR İMKANI SAĞLANDI

Bakan Pakdemirli, orman köylüsünün desteklenmesi için yapılan çalışmalara değinerek, "Köylümüz, 4 bin 750 köyde ceviz, badem, kestane, dut, fıstıkçamı, alıç, ahlat, kuşburnu, defne, keçiboynuzu, aşılı zeytin gibi türlerde 14 milyon adet fidan dikilerek, doğrudan gelir elde etme imkanı buldu. Şimdi ise bu sahalara alt tür olarak, tek yıllık bitkilerin ekimine de müsaade ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

KÖYLÜYE EK KAZANÇ

Bu sayede vatandaşlara yeni gelir kapısı açtıklarına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Sadece bu çalışmalar sayesinde, köylülerimize yılda yaklaşık 5 milyar lira ek kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Yeşili seven insanımızın, özel ağaçlandırma ve orman fidanlığı kurma taleplerini teşvik ederek, bugüne kadar 127 milyon lira kredi ve hibe desteği sağladık. Tohum ve fidan üretiminde, kapasitemizi 500 milyonun üzerine çıkarttık ve nesli tehlike altında olan ardıçların fidan üretimini, kimyasal yöntemler kullanmadan dünyada ilk defa biz başardık."

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Pakdemirli, özel sektör fidancılığını desteklemek ve ülkenin fidan ihracatında söz sahibi ülkeler arasında olmasını hedeflediklerine vurgu yaparak, bu maksatla orman alanlarında orman ağacı fidanı yetiştiriciliğinin önünü açtıklarına işaret etti. Pakdemirli, 6 milyon hektar alanda Genç Meşcere Bakımı Seferberliği uyguladıklarını anımsatarak, halen yaklaşık 10 milyon hektar olan bozuk orman alanlarını, öncelikle gelir getirici meyveli ağaç türleri ile ağaçlandırarak ve yabani meyveli türleri aşılayarak rehabilite edeceklerini, bu sayede ülke ekonomisine yılda yaklaşık 4 milyar lira ek gelir sağlayacaklarını söyledi.

Pancar üretiminde artış beklentisi

Tarım ve Orman Bakanlığınca, şeker pancarı üretiminin bu yıl geçen yıla göre yüzde 11,4 artarak 21 milyon tonu aşmasının beklendiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şeker fabrikaları ülke genelinde çalışmalarına hızla devam ederken, pancar üretimi de giderek artıyor. Pancar üretiminin bu yıl geçen yıla göre yüzde 11,4 artışla 21 milyon tonu geçmesi öngörülüyor. 2019-2020 pazarlama yılında nişasta bazlı şeker kotalarının yüzde 2,5’e indirilmesiyle bu yıl geçmiş yıllara göre ilave 1,5 milyon ton şeker pancarının kota kapsamında üretilmesi sağlandı.

  • 18 MİLYON METREKÜP EMVAL ELDE EDİLECEK
  • Pakdemirli, bu hedefi gerçekleştirmek için, odun üretimi maksatlı endüstriyel ağaçlandırmalara ağırlık verdiklerini aktararak, “Bu anlamda 2023 yılına kadar 300 bin hektar, orta vadede 1 milyon hektar alanda, endüstriyel ağaçlandırma yapmayı planladık. Endüstriyel ağaçlandırmalar üretime geçtiğinde, yılda yaklaşık 18 milyon metreküp emval elde edilecektir” dedi.

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