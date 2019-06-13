Belediye çalışanları iftiralara isyan etti

Kanalizasyon işçisinden vatmana, evde bakım uzmanından otobüs şoförüne, peyzaj işçisinden veterinere, gassalından cenaze imamına, itfaiye erinden zabıta amirine kadar binlerce İBB çalışanı yeraldı.

İBB işçileri adına konuşma yapan İBB Trafik Radyo Koordinatörü Murat Kazanasmaz, “Biz İstanbul için varız. Kutsal gördüğümüz görevimizi büyük bir azimle ve titizlikle sürdürüyoruz. Fakat emeğimizin orgazine biçimde yıpratılmaya çalıştığını görüyoruz. İBB çalışanları iftiralarla hedef gösteriliyor” dedi.

YALANLARDAN VAZGEÇSİN

Kazanasmaz, “131 ülkeden daha büyük olan İstanbul için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile israf kavramına sıkıştırma insafsızlığı gösterenleri kınıyoruz. İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB’yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.