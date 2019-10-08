Ekonomi Hayat kurtaran laboratuvar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hayat kurtaran laboratuvar

Cıvadan metil alkole, ilaçtan suya yılda yaklaşık bin vakayı analiz eden Sağlık Bakanlığı’nın 'Toksikoloji Laboratuvarı' hayat kurtarıyor. Analizlerle MS hastalığı ve organ nakillerinde kullanılan ilaçların uygun tedavi dozu da belirleniyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Toksikoloji laboratuvarı
Toksikoloji laboratuvarı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı, su güvenliğine yönelik izleme ve denetleme, biyosidal ürün kontrolü, toksik madde analizleri gibi birçok alanda hizmet veriyor. İlgili daireye bağlı çalışan; bilimsel gelişmeler doğrultusunda kendini güncellemeye devam ederek, halk sağlığını etkileyen ve etkileyebilecek olan tüm alanlarda uzman ve deneyimli ekibi ile uluslararası standartlarda, yüksek teknolojik cihazlar kullanılarak 7/24 hizmet veren Toksikoloji Laboratuvarı kapılarını Yeni Şafak’a açtı. Toksikoloji Laboratuvar Sorumlusu Göksel Koç Morgil, laboratuvarın çalışmalarını anlattı.

YILLIK BİN VAKA

Toksikoloji Laboratuvarı, ‘Sağlık için ilk adım doğru tanıdır ve ilacı zehirden ayıran tek özellik dozdur” bilinciyle çalışmalarını sürdürüyor. Günümüz koşullarında birçok kimyasal maddeye maruz kalınıyor. Bu maddeler belirli miktarda vücuda girdiğinde öldürücü etkiye sahip olabiliyor. Bu maddelerin doğru tespit edilmesi, sağlığın korunmasında ve tedavisinde çok önemli bir yere sahip. Bu doğrultuda Toksikoloji Laboratuvarı birçok alanda çalışma yapıyor. Yıllık yaklaşık sekiz yüz ile bin vaka analizi inceleniyor.

EN ÇOK CIVA ZEHİRLENMESİ

Laboratuvarda ağır metal analizleri gerçekleşiyor. Cıva, çinko, bakır gibi birçok elementin vücuttaki tespiti yapılıyor. Özellikle çocuklarda sıklıkla karşılaşılan cıva zehirlenmelerinde, laboratuvardan çıkan analiz sonucu hayati öneme sahip olup tedavinin ne şekilde yapılacağı belirleniyor. 6 Nisan tarihinde Kars Sarıkamış’ta meydana gelen cıva zehirlenmesi vakasında Toksikoloji Laboratuvarı sonuçları ile hastaların tedavi edilmesi sağlanmıştı. Yine 20 Eylül tarihinde Bingöl’de meydana gelen civa zehirlenme vakaları da Toksikoloji Laboratuvarı ve Kayseri Halk Sağlığı Laboratuvarı sonuçlarına göre tedavi altına alınmıştı.

HAYAT KURTARAN SONUÇLAR VERİYOR

Kanda etil alkol, metil alkol gibi birçok alkolün analizi de yapılıyor. Özellikle sahte içki tüketimine bağlı görülen metil alkol zehirlenmelerinde laboratuvar sonucu hayat kurtarıyor. Su analizlerinin de yapıldığı laboratuvarda rutin su analizlerinden farklı olarak adli soruşturma kapsamında, savcılık kanalı ile gönderilen su örneklerinde 780 adet toksik maddenin analizi gerçekleşiyor.

EN GEÇ 3 SAAT İÇİNDE SONUÇLANIYOR

Ayrıca Laboratuvarda geçen yıldan beri ilaç etken madde düzeyi analizlerinin yapılmasına başlandı. Dış laboratuvarlardan hizmet alarak ilaç analizlerini gerçekleştiren kamu hastaneleri ve özel hastaneler, bu analizler için Bakanlıktan destek alıyor. Toplam 111 etken madde için yapılabilen analiz sonuçları ile ilaç zehirlenmelerinde (intihar, kaza) maruz kalınan ilacın düzeyi ölçülerek tedavisi sağlanıyor. Laboratuvara gelen zehirlenme vakalarında analizler, tedavinin hızlı bir şekilde başlamasının sağlanması için en geç 3 saat içinde sonuçlandırılıyor.

MS HASTALARI İÇİN UYGUN İLAÇ DOZU

MS hastalığı ve organ nakillerinde bağışıklık sistemini baskılayan ve yaşam boyu kullanılan bağışıklık sistemi baskılayan ilaçlarda, düşük ve yüksek seviye kullanımında istenilen yanıt alınamıyor. Laboratuvarda ki hassas analiz yöntemleri ile bu ilaçların uygun tedavi dozu belirleniyor.

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