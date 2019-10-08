Ekonomi Yavuz Güzelyurtta sondaja başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yavuz Güzelyurt’ta sondaja başladı

Doğu Akdeniz’deki kaynakları sonuna kadar araştıracaklarının altını çizen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yavuz Sondaj Gemisi bugün ya da yarın matkabı çevirecek ve çalışmalarına başlayacak” dedi. Dönmez, bölgede KKTC ve Türkiye’nin haklarını savunmayı da sürdüreceklerini dile getirdi.

Burak Karaca Yeni Şafak
Yavuz Sondaj Gemisi
Yavuz Sondaj Gemisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yavuz Sondaj Gemisi bugün ya da yarın matkabı çevirecek ve çalışmalarına başlayacak” dedi. Antalya’da düzenlenen “10. Türkiye Enerji Zirvesi”nde konuşan Bakan Dönmez, Akdeniz’deki sondaj çalışmaları hakkında güncel bilgiler paylaştı ve Türkiye’nin enerji alanında bölgesinde öncü ülke olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

Dönmez, “Özellikle büyük oranda dışa bağımlı olduğumuz; petrol ve doğalgazda aramalarımızı hızlandırdık. Hedeflediğimiz günlük 50 bin varil petrol üretimine ulaşarak son 20 yılın rekorunu kırmış olduk. Hem kendi sahamızda, hem de KKTC’nin sahalarında sismik arama ve sondaj çalışmalarımız da devam ediyor. Türkiye olarak KKTC ve Kıbrıs Türklerin haklarını savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Zirveye; Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in yanı sıra; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve çok sayıda sektör çalışanı katıldı.

KAYNAK VARSA MUTLAKA BULACAĞIZ

Geçtiğimiz hafta Yavuz’un Güzelyurt-1’e doğru yola çıktığını aktaran Dönmez, şunları kaydetti: “Hamdolsun Cumartesi günü lokasyonuna ulaştı. Son hazırlıklarını tamamladı. İlk sondajına da başlamış olacak. Arayacağız, araştıracağız ve varsa mutlaka bulacağız. Yerli teknolojiye sınıf atlattığımız gemilerimiz ve ülkemizin geleceği için canla başla çalışan mühendislerimiz var. Bir zamanlar bu işleri yapabilmek için finans sağlayamayan teknik alt yapısı olmayan Türkiye nerede, 2 sondaj gemisinin yanına üçüncüsünü almaya çalışan ve Doğu Akdeniz’de hakkını yedirmeyen Türkiye nerede.”

ENERJİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE’YE GÜVENDİ

Bu yıl “Geleceği İnşa Etmek” temasıyla yapılan Türkiye Enerji Zirvesi’ni de değerlendiren Dönmez, “Zirve, sektörümüzün bugünü ve geleceği için şüphesiz en önemli buluşmalarından birisi. Yanlış hatırlamıyorsam birincisi Ankara’da yapıldı ve bu zirve 7-8 ili geçti ve Antalya’ya demir attı” şeklinde konuştu. Dönmez, enerji sektörünün çeşitli senaryolara ve oynanan oyunlara rağmen Türkiye’ye güvenmeyi sürdürdüğünü ifade ederken sözlerini şöyle sürdürdü: “Enerji’de atılan her tarihi adımın arkasında sizlerin imzası var. Bu başarıdan dolayı tüm sektörü tebrik ediyorum. Önümüzdeki 3 yıl yıllık yüzde 3 büyüyeceğimiz bir döneme giriyoruz.”

SOKAKTA YANMAYAN LAMBA KALMAYACAK

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) elektrik dağıtım şirketlerinin bünyesinde bulunan ve çalışmayan armatürlerin düzenli kontrolünü yapmaları için bir uygulama kurulduğunu ve sürecin takibinde olacağını söyleyen Dönmez, bu denetimlerle veya fotoğraflı ihbar ve şikayetlerle belirlenen eksiklikler, ilgili dağıtım şirketine elektronik veya yazılı olarak bildirileceğini belirtti. İlgili firmaların eksiklerini gidermedikleri halinde de ceza işlemlerinin devreye gireceğini vurguladı. Dönmez, “Şehirlerimizde yanmayan hiçbir lamba görmek istemiyoruz” ifadesini kullandı.

SAHAYA ÖZEL HAFTA

Fatih Dönmez, enerji sektöründen gelen talepler doğrultusunda Kasım ayının 2’nci haftasını Enerji Çalışanları Haftası olarak belirlendiğini de ifade etti. Sektörde doğrudan ya da dolaylı olarak 500 bin kişinin istihdam edildiğini vurgulayan Dönmez, “Enerji çalışanları haftası bizimle çalışmak isteyen pek çok kişinin katılımları konusunda yardımcı olacak. Bu ve benzeri uygulamalarımızla enerjide örnek olmaya devam edeceğiz” dedi.

LED AMPUL KULLANIMI ARTMALI

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, led ampullerin Türkiye’de kullanımını arttırabilmek için teşvikleri ortaya konuşması gerektiğinin altını çizerek, ”Bu ampullerin fiyatları yüksek, bunu ya üretici ucuzlatmalı ya da bakanlık olarak teşvikler getirilmelidir” diye konuştu.

ENERJİMİZİ KENDİ TEKNOLOJİMİZLE ÜRETİYORUZ

Ekonominin büyümenin enerji sektörünün de büyümesi anlamına geldiğini aktaran Enerji Bakanı Fatih Dönmez, kendi enerjisini kendi teknolojisi ve kendi insan kaynağıyla üreten Türkiye’nin daha güçlü olacağını dile getirdi. Dönmez, 2023 yılında Akkuyu Nükleer Santrali’nin devreye gireceğini de belirterek, “Türkiye bir teknoloji devrini yaşamış olacak. Buradan tekrar şunu ifade etmek isterim; kendi kaynaklarımız dururken başka ülkelerden ithalat yapmayacağız” dedi.

Yavuz, Fatih ve Hayrettin Paşa'ya selam olsun

  • Hasan Taçoy
  • Antalya'adki enerji zirvesinde konuşan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise Akdeniz'de petrol ve gaz arayan Türk gemilerini anarak "Yavuz, Fatih ve Hayrettin Paşa gemilerine selam olsun. Onlara yaverlik yapan TSK'ya ayrıca selam olsun" sözleriyle konuşmasına başladı. Güney Kıbrıs'ın uyarılara rağmen KKTC'nin de hakkı olan parsellerde arama izni verdiğini belirten Taçoy, şunları söyledi: " İmza öncesi Rumları uyardık. Bölgenin sahibi değilsin dedik. Türkiye'ye kafa tuttular. Türkiye ikmal için Yavuz sondaj gemisini yeniden gönderdi, 7'nci parselde arama yapacak. KKTC'nin hakkını kimse görmezden gelemez."
  • MEMNUNİYET KAZANDIRIR
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da akaryakıt bayileriyle dağıtım şirketlerinin kar payıyla ilgili bir düzenleme olduğunu, sektörün kardeşçe karı paylaşmasının önemli olduğuna değindi. Elektrik sektöründe yeni bir sürece girildiğinin altını çizen Yılmaz, “Bu hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik bir süreçtir. Tüketicinde kazandığı, memnun olduğu bir sürece doğru gidiyoruz. Yeni tarife döneminde bir takım bonuslarımız olacak, tüketici senden memnunsa kazancın çok olacak. Müşteri senden memnun değilse kazanamayacaksın” dedi. Elektrik sektöründe 20 milyar TL’lik yatırım daha olacağını kaydeden Yılmaz, “Akıllı sayaç ve teknolojik gelişmelerle ilgili uygulamalarla tüketiciyi memnun etmeliyiz” dedi.

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