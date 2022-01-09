Hazine ​Bakanı Nebati iş kadınları ile buluştu

Nureddin Nebati; iş dünyasının ve STK’ların kadın yöneticileri ile bir araya geldi. İs

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; iş dünyasının ve STK’ların kadın yöneticileri ile bir araya geldi. İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantı saat 13.40’ta başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 5 buçuk saat sürdü.

Bakan Nebati, toplantıda yeni ekonomi modeli, finansal piyasalarda hayata geçirilen yeni enstrümanlar konuları gündeme geldi. Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye Ekonomi Modelinin doğru bir model olduğunu ifade eden Nebati, güçlü üretim ve ihracat kapasitesi ile Türkiye’nin yüksek miktarda doğrudan yabancı yatırım çeken önemli bir merkez haline gelme potansiyeli olduğunu belirtti.

İŞ DÜNYASI ÖNÜNÜ DAHA NET GÖRECEK

Bakan Nebati, piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro ihtiyati tedbirlerin alınacağını, ekonomide beklentileri iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesinin sağlanacağının altını çizdi. Kadın istihdamının artırılması amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları başta olmak üzere verilen destekler ve teşviklere de değinen Bakan Nebati, sosyal politikalar kapsamında devreye alınan projeleri anlattı.

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İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrası kadın yöneticilere tek tek söz veren Bakan Nebati, farklı sektörlerden görüş, öneri ve sorunları dinledi.

Bakan Nureddin Nebati, geçtiğimiz haftalarda, iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra önceki gün de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyeleriyle biraraya gelmişti.

Toplantıya yoğun katılım

Toplantıya KAGİDER Başkanı Emine Erdem, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Berna Gözbaşı, iş kadınları Mutlu Alkan, Asiye Kefeli, Ayşegül Çapan, Banu Damla Alişan, Canan Çelebioğlu, Zühal Baltaş, Şerife Ercan Türk, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, Şehinur Aydın, Zeynep Atabay, Arzu Aslan Kesimer, Aygen Yenigün ve Aysu Özlem Gökçe’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

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