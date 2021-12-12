Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası ile buluştu ​

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının temsilcileriyle İstanbul’da bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni göreve başlamasının ardından ayağının tozuyla iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

İstanbul Beşiktaş’taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen toplantı basına kapalı yapıldı ve yaklaşık 7 saat sürdü. İş dünyasının büyük ilgi gösterdiği toplantıya MÜSİAD, TÜSİAD, TOBB, ASKON, İTO, İSO, TİM, DEİK gibi iş dünyası sivil toplum kuruluşu başkanları ve temsilcileri katıldı.

Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden de iş insanlarının katıldığı toplantıda; özel ve kamu banka genel müdürleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben de hazır bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla 7 saat süren bir toplantı yaptı.

YENİ EKONOMİ MODELİNİ ANLATTI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; iş dünyasına yeni ekonomi modelini anlattı. Nebati, Türkiye’nin güçlü büyüme, yüksek ihracat ve düşük cari açıkla yoluna devam edeceğini vurguladı. Yatırım, istihdam ve üretimin artırılması için iş dünyasına destek vermeye devam edeceklerini anlatan Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

SERBEST PİYASADAN GERİ ADIM YOK

Türkiye’nin lojistik altyapısı, ihracat ve üretim kapasitesi hakkında bilgiler veren Nebati, küresel ekonomide yaşanan yapısal değişime de değindi. Bakan Nebati’nin, serbest piyasadan geri adımın asla söz konusu olmadığının altını çizdiği toplantıda, devletin her alanda destekleyici olmaya devam edeceğini söyledi. Nebati ve iş dünyası temsilcileri ile istişareye dayalı gerçekleşen toplantıda katılımcı bir anlayış ile hareket edileceğinin altı çizildi.

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Nebati, konuşmasının ardından iş insanları söz aldı. Ekonomideki sıcak gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda iş dünyası temsilcileri, görüş ve önerilerini direkt olarak hükümete aktarma imkânı buldu. Edinilen bilgilere göre, yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileri ile gerçekleşen toplantıların önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.

Samimi bir toplantı oldu

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan katılımcılar, Nebati’nin söz alan katılımcıları dikkatle dinlediğini ve bütün sorulara samimiyetle cevap verdiğini aktardı. Bakanın sıcak yaklaşımından memnun kaldıklarını anlatan iş insanları, Türkiye’nin sıkıntıları aşma kabiliyeti olduğunu vurguladı. Çıkışta sorularımızı cevaplandıran Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, “Oda başkanları söz aldı. Ama herkes sorunları veya yapılacak işleri anlattı. Samimi olarak Bakanımız bir saatin üzerinde konuşma yaptı. Bazı sorular geldi. Soru cevap kısmı yapıldı. İyi bir diyalog içerisinde toplantı yapıldı” dedi.

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