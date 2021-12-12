Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası ile buluştu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası ile buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının temsilcileriyle İstanbul’da bir araya geldi. TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticilerinin katıldığı toplantıda yatırım, üretim ve istihdamın artırılması için atılacak adımlarla, iş dünyasının taleplerini masaya yatırıldı.

Abone Ol Google News
Mesude Demirhan Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası ile buluştu ​
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının temsilcileriyle İstanbul’da bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni göreve başlamasının ardından ayağının tozuyla iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

İstanbul Beşiktaş’taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen toplantı basına kapalı yapıldı ve yaklaşık 7 saat sürdü. İş dünyasının büyük ilgi gösterdiği toplantıya MÜSİAD, TÜSİAD, TOBB, ASKON, İTO, İSO, TİM, DEİK gibi iş dünyası sivil toplum kuruluşu başkanları ve temsilcileri katıldı.

Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden de iş insanlarının katıldığı toplantıda; özel ve kamu banka genel müdürleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben de hazır bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla 7 saat süren bir toplantı yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla 7 saat süren bir toplantı yaptı.

YENİ EKONOMİ MODELİNİ ANLATTI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; iş dünyasına yeni ekonomi modelini anlattı. Nebati, Türkiye’nin güçlü büyüme, yüksek ihracat ve düşük cari açıkla yoluna devam edeceğini vurguladı. Yatırım, istihdam ve üretimin artırılması için iş dünyasına destek vermeye devam edeceklerini anlatan Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

SERBEST PİYASADAN GERİ ADIM YOK

Türkiye’nin lojistik altyapısı, ihracat ve üretim kapasitesi hakkında bilgiler veren Nebati, küresel ekonomide yaşanan yapısal değişime de değindi. Bakan Nebati’nin, serbest piyasadan geri adımın asla söz konusu olmadığının altını çizdiği toplantıda, devletin her alanda destekleyici olmaya devam edeceğini söyledi. Nebati ve iş dünyası temsilcileri ile istişareye dayalı gerçekleşen toplantıda katılımcı bir anlayış ile hareket edileceğinin altı çizildi.

Nebati, konuşmasının ardından iş insanları söz aldı. Ekonomideki sıcak gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda iş dünyası temsilcileri, görüş ve önerilerini direkt olarak hükümete aktarma imkânı buldu. Edinilen bilgilere göre, yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileri ile gerçekleşen toplantıların önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.

Samimi bir toplantı oldu

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan katılımcılar, Nebati’nin söz alan katılımcıları dikkatle dinlediğini ve bütün sorulara samimiyetle cevap verdiğini aktardı. Bakanın sıcak yaklaşımından memnun kaldıklarını anlatan iş insanları, Türkiye’nin sıkıntıları aşma kabiliyeti olduğunu vurguladı. Çıkışta sorularımızı cevaplandıran Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, “Oda başkanları söz aldı. Ama herkes sorunları veya yapılacak işleri anlattı. Samimi olarak Bakanımız bir saatin üzerinde konuşma yaptı. Bazı sorular geldi. Soru cevap kısmı yapıldı. İyi bir diyalog içerisinde toplantı yapıldı” dedi.

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Kamu-özel sektör istişare mekanizması çok daha aktif olacak
EKONOMİ
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Kamu-özel sektör istişare mekanizması çok daha aktif olacak

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: Manipülatif ataklar zarar veremez
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: Manipülatif ataklar zarar veremez


27 maçlık seri sona erdi

27 maçlık seri sona erdi

​Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor ilk yenilgisini aldı.
Yeni dönem başladı

Yeni dönem başladı

Çipli kimlik kartı için işlemler evde yapılacak.
İşkenceye 3 yıl direnen genç

İşkenceye 3 yıl direnen genç

​Suriyeli Ömer Alshogre dünyaya Esed zulmünü anlatıyor.
Sosyal medya demokrasi için tehdit

Sosyal medya demokrasi için tehdit

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, sosyal medyadaki yalan ve dezenformasyona dikkat çekti.
ABD'de kasırga dehşeti

ABD'de kasırga dehşeti

​5 eyalette etkili olan kasırgada en az 70 ölü var.
Sınıftan Kandil'e gönderdiler

Sınıftan Kandil'e gönderdiler

​Kamudan ihraç edilen 21 öğretmenin PKK propagandası yaptığı tespit edildi.

İBB'nin dağ kadrosu

İBB'nin dağ kadrosu

​PKK'nın dağ kadrosundan İBB kadrosuna geçen çalışanlar ortaya çıktı.
Avrupa'da Omicron paniği

Avrupa'da Omicron paniği

​AB ülkelerinde 582 Omicron vakası var, ölüm yok.
Stokçuluk e-ticarete sıçradı

Stokçuluk e-ticarete sıçradı

​Fahiş fiyatı tetikleyen ürün stoklama oyunu şimdi de e-ticaret sitelerinde.
Çağımızın en mütevazı filozofu

Çağımızın en mütevazı filozofu

​Teoman Duralı sevenlerince alçak gönüllülüğü ile yad ediliyor.
Cenaze yolunda feci kaza

Cenaze yolunda feci kaza

​5'i aynı aileden 6 kişi trafik kazasında can verdi.
Kışın deri nem ister

Kışın deri nem ister

​Kış güneşi yaz mevsimindeki gibi deriye zarar veriyor.

Bakan Koca: Altı kişide tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.