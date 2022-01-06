​Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Herkesin kazandığı bir dönem olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genişletilmiş Başkanlar toplantısında, Türkiye Ekonomi Modeli ile yeni tedbirler aldıklarını, dün TBMM’de yasal düzenlemelere ilişkin de çalışmaların başladığını söyledi. Bakan Nebati, “Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin uygulanabilir olduğu, öngörülebilir, Türkiye’nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıl olacak” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki ilk nkabulünde MÜSİAD üyeleri, ikincisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nyönetimiyle biraraya geldi. Yeni modelin işleyişi ve yansımalarının ele alınmasınanyönelik gerçekleşen iş dünyasıyla görüşmeler, önümüzdeki günlerde de sürecek.

PROJE BANKACILIĞI

Önümüzdeki dönemde öncelikli hedeflerinin, gelire endeksli senetler ihraç etmek olduğunu açıklayan Bakan Nebati, “Öncelikli sektör kredilendirme programı yapılacak. Proje bankacılığı bundan sonra bu ülkenin en önemli enstrümanlarından biri olacak. Sonra enerji, savunma sanayisi, havacılık, ilaç, tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerine de aynı önceliği vereceğiz” dedi. Bu dönemin herkesin kazandığı, önünü gören ve hesabını kitabını yapabilen bir dönem olacağını vurgulayan Nebati, “Şimdi getireceğimiz yeni enstrümanlarla üretim odaklı, imalat ve ihracata yönelik firmalarımızı destekleyecek çok önemli çalışmalarımız var. İhracatını geliştirmek isteyen, üretmek isteyen, bize gelecek. Yeter ki üret, ihracat kapasiteni artır, istihdam kapasiteni artır. Biz seni sırtımızda taşıyacağız” çağrısında bulundu.

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DÖVİZDEKİ KÖPÜK GİTTİ

Bireysel yatırımcıların tekrar algı operasyonlarıyla zarar görmesini engelleyeceklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatii, şunları söyledi:

“Döviz üzerindeki köpük gitti. Döviz kuru artık tartışılır olmaktan çıktı. Kur korumalı mevduata vatandaşımız çok iyi destek veriyor, kendisini koruyor, kazancını artırıyor. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuştu, artık gündemimizden çıkarıyoruz. Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı her gün güncelleniyor. Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik.”

YENİ MODEL GÜVEN AŞILADI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Asmalı, Yeni Ekonomi Modeli’nin üreticilere, sanayicilere ve yatırımcılara güven aşıladığı bir döneme girildiğini söyledi. Asmalı, "Yatırımcı, üretici ve sanayicilerimizin, kapasite kullanımlarının daha da artacağı, yurt içi satışlarının artış göstereceği, ihracat potansiyelinin güçleneceği, yeni yatırımlarının hız kazanacağı, istihdam olanaklarının öne çıkacağı, inovatif fırsatların değerlendirileceği bir seneye yelken açtık.Çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz" dedi.

Ortodoks politikaları kenara bıraktık

Ortodoks politikaları bir tarafa koyduklarının altını çizen Bakan Nebati, “Artık ‘heterodoks politika’ var. Bunu yaparken de eklektik, ülkenin gerçekliklerine, iç dinamiklerine, uluslararası konjonktürün gerekliliklerine uygun bir şekilde, maliye ve para politikalarını da birlikte yürüterek, her türlü tedbiri alarak ve özellikle de bütçe disiplininden taviz vermemek koşuluyla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Enflasyonla mücadelede kararlıyız

Fiyat İstikrar Komitesinde ele alınan enflasyonun, bugün dünyanın da sorunu olduğuna işaret eden Bakan Nebati, “Üzerimizde aralık ayı yüksek enflasyonu kambur olarak duruyor. Enflasyonla mücadelemizi en sert ve kararlı şekilde devam ettireceğiz” dedi. Bakan Nebati, ekonomi yönetimi olarak piyasa paydaşlarından habersiz bir adım atılmayacağını da sözlerine ekledi.

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