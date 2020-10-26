Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika açıklaması: Ekonomideki büyüme rotasında ilerliyor Bakan Albayrak: Ekonomideki büyüme rotasında ilerliyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi" dedi.

Haber Merkezi 26 Ekim 2020, 11:05 Son Güncelleme: 26 Ekim 2020, 11:08 Yeni Şafak